MSC wprowadza 6-miesięczną prolongatę procesu oceny i certyfikacji

Wprowadzone rozwiązania zostały uzgodnione jednogłośnie przez Radę Nadzorczą i weszły w życie z dniem 27 marca 2020 r. Decyzja ta oznacza, że terminy wyznaczone do przeprowadzenia oceny rybołówstw, w tym audytów, spełnienia warunków oraz certyfikacji będą przedłużone automatycznie o 6 miesięcy.

Równocześnie rybołówstwa, które chcą przeprowadzać audyty zdalnie oraz przy zachowaniu dotychczasowych terminów, mają taką możliwość pod warunkiem, że jest to wykonalne i zostało uzgodnione z jednostką certyfikującą (ang. Conformity Assessment Bodies, CABs).

W przypadku firm w łańcuchu dostaw posiadających certyfikat MSC, audyty będą nadal przeprowadzane zdalnie. Jeśli z powodu COVID-19 nie jest to możliwe, firmy mogą wnioskować o sześciomiesięczną prolongatę.

Działania te są odpowiedzią na ogromne wyzwania, przed jakimi stoi obecnie branża rybna. Stanowią one rozszerzenie poprzedniej decyzji MSC dotyczącej możliwości zdalnego przeprowadzania audytów w rybołówstwach i firmach w łańcuchu dostaw posiadających certyfikat MSC, która wynikała z ograniczeń w podróżach oraz zaleceń dotyczących zdrowia publicznego, które utrudniają przeprowadzenie wizyt w terenie.

W nadchodzących dniach zespół MSC będzie kontaktował się z rybołówstwami, firmami w łańcuchach dostaw oraz jednostkami certyfikującymi, aby przekazać dalsze informacje. Pozostałe działania MSC, w tym licencjonowanie produktów, będą kontynuowane w trybie normalnym. Szczegóły dotyczące tymczasowych zmian w procesach oceny i certyfikacji znajdują się na stronie internetowej MSC.

– To nadzwyczajny moment w historii, niespotykany dotąd we współczesnych czasach. MSC doskonale zdaje sobie sprawę, że wielu naszych Partnerów musi mierzyć się z ogromnymi wyzwaniami oraz niepewnością. Dla niektórych może to być kwestia przetrwania. Sytuacja jest odmienna w różnych regionach świata, łańcuchy dostaw zostały zakłócone, w niektórych przypadkach wręcz zerwane, niektóre fabryki zostały zamknięte, a statki zatrzymane w portach. Wszystko to powoduje, że nasi Partnerzy są obecnie całkowicie skupieni na reagowaniu na kryzys. Z tego właśnie powodu wprowadziliśmy nowe rozwiązania. MSC chce ze swojej strony zrobić wszystko, aby wesprzeć naszych Partnerów w tym szczególnie wymagającym okresie – powiedział Rupert Howes, Dyrektor Generalny MSC.