Likwidacja zakażonych grypą ptaków stad przebiega zbyt wolno - brakuje gazu i samochodów.

Ogniska powinny być likwidowane jak najszybciej, by nie choroba nie rozprzestrzeniała się na kolejne kurniki.

Z doświadczeń ubiegłych lat w związku z grypą ptaków nie wyciągnięto wniosków.

Na temat dramatycznej sytuacji w drobiarstwie pisaliśmy w tekście "Drobiarstwo chore na grypę". Grypa ptaków dziesiątkuje stada reprodukcyjne w okolicach Mławy i Żuromina - zagłębiu produkcji drobiarskiej. Łączna korekta produkcji kurczęcej może stanowić nawet 20 procent. Branża liczy na zrozumienie sytuacji ze strony handlu i samorządowców.

Tadeusz Wojciechowski wskazuje, że w czasie akcji likwidacji ognisk okazało się, że brakuje dwutlenku węgla w postaci gazu przeznaczonego do uśmiercania ptaków.

- To największa katastrofa w historii polskiego drobiarstwa. Tak kryzysowej sytuacji nikt nie przewidział, więc nie zapewniono ciągłości dostaw. Ogromne ilości dwutlenku węgla zostały przeznaczone do produkcji suchego lodu koniecznego do przechowywania szczepionek do walki z covid-19 w minusowych temperaturach. Agencja Rezerw Materiałowych nie została zobligowana do zapewnienia ciągłości dostaw dwutlenku węgla. Tymczasem w likwidacji ognisk grypy ptaków kluczowy jest czas. Ognisko powinno być zlikwidowane „niezwłocznie”. Jest to jednak pojęcie nieostre, które może być różnie interpretowane. Dla jednych są to dwa dni, dla innych dwa tygodnie. W rezultacie likwidacja ognisk zaczęła przedłużać się ponad miarę, co stanowi samo w sobie groźbę rozwleczenia choroby na następne kurniki - dodaje.

Ekspert nie ma wątpliwości, że rozmiar obecnej epidemii przeszedł najśmielsze oczekiwania.

- Firmy utylizacyjne nie mają wystarczającego taboru samochodowego, którym mogłyby wywieść martwe ptaki do spalarni. Mają umowy na obsługę stałych, mniej więcej, upadków bydła, drobiu czy świń, które i tak muszą obsłużyć. Nie chcą zwiększać swoich kosztów stałych, wynajmując większą ilości samochodów, bo im się to po prostu nie kalkuluje, mając monopol na wykonywanie swoich czynności. Nie śpieszą się, bo nie otrzymają premii za szybsze działanie. Zresztą spalarnie też już się zatykają ze względu na ograniczone moce przerobowe. Zrodził się więc pomysł utworzenia grzebowisk dla zalegających od dwóch tygodni w kurnikach martwych ptaków. To rozwiązanie jednak potkało się z protestem okolicznych mieszkańców. Sytuacja stała się patowa - dodaje.

Wojciechowski wskazuje, że Inspekcja Weterynaryjna, zaangażowana w likwidację ognisk choroby nie przekazuje informacji do ministerstwa rolnictwa.

- Z całości zdarzeń wyłania się obraz chaosu i braku koordynacji działań. Plany gotowości zatwierdzone przez UE nie przekładają się na realne działania. Politycy za grzechy zaniedbania nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, karnej, czy politycznej. (..) Niektórzy z nich jeszcze niedawno twierdzili, że polski przemysł drobiarski jest za mocno rozbudowany i to, co przedstawiciele wszystkich krajów uznaliby za sukces gospodarczy, efekt nowoczesnej produkcji przemysłu żywnościowego i powód do chwały oni uznawali za porażkę i naszą słabość.

Nasz rozmówca ubolewa, że z doświadczeń ubiegłych lat w związku z grypą ptaków nie wyciągnięto wniosków.

- Wszystkie działania są spóźnione i zamiast być dwa kroki przed chorobą, jesteśmy pięć kroków za nią. Działania decydentów przypominają rozpalanie ogniska na polanie wokół szalejącego pożaru lasu. Jeśli nie zostanie wprowadzona szybka reforma systemu bezpieczeństwa żywności, będą tracili wszyscy zainteresowani, rolnicy, przetwórcy żywności, administracja państwowa, konsumenci, a w rezultacie wizerunek Polski w świecie - podsumowuje.