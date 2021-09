Największa sieć restauracyjna wycofuje jaja klatkowe

Yum! Brands, największa na świecie firma restauracyjna, KFC, Pizza Hut i Taco Bell ogłosiła globalną politykę rezygnacji z jaj klatkowych do 2030 roku.

Autor: informacja prasowa/portalspozywczy.pl

Data: 03-09-2021, 13:51

Właściciel marki Pizza Hut odchodzi od jaj klatkowych. fot. shutterstock

Grupa Yum wycofuje jaja klatkowe

Yum! Brands, największa na świecie firma restauracyjna, posiadająca blisko 50 000 lokalizacji na całym świecie pod markami KFC, Pizza Hut, Taco Bell oraz The Habit Burger Grill, ogłosiła globalną politykę rezygnacji z jaj klatkowych i tym samym przejście na jaja z chowu alternatywnego w większości swoich lokalizacji do 2026 roku, a globalnie do 2030 roku.

Przed podjęciem globalnego zobowiązania, Yum! Brands ogłosiło politykę rezygnacji z jaj klatkowych dla Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i innych wiodących rynków. Nowa globalna polityka zobowiązuje firmę do pozyskiwania jaj i produktów jajecznych jedynie z chowu alternatywnego w ponad 150 krajach i regionach na całym świecie. Proces wycofywania jaj klatkowych zostanie zakończony do końca 2030 roku. Firma zdecydowała się również na coroczne raportowanie postępów w przejściu na chów bezklatkowy w celu pokazania transparentności wobec swoich konsumentów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Duże firmy spożywcze odchodzą od jaj klatkowych

Kampania publiczna, mająca na celu nakłonienie Yum! Brands do globalnego wycofania jaj klatkowych, była prowadzona przez organizacje członkowskie Open Wing Alliance z 63 krajów. Odbyły się również protesty na żywo organizowane m.in. w Serbii, Nigerii czy Tajwanie.

Już ponad 100 globalnych deklaracji wycofania jaj klatkowych zostało podjętych przez jedne z największych firm na świecie, w tym Burger King, Unilever, Nestlé, Aldi, InterContinental Hotels, Sodexo, Kraft Heinz, Compass Group, Costa Coffee i Barilla.