Mięso

Największy odbiorca polskiego mięsa je go coraz mniej

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 07-04-2023, 12:04

Spożycie mięsa w Niemczech znów spadło. Jak wskazują wstępne dane, w 2022 roku konsumpcja u naszych sąsiadów wyniosła 52 kg na osobę, co stanowi spadek aż o 4,2 kg per capita rok do roku. Niemcy to od lat największy odbiorca polskiego mięsa.

Spożycie mięsa w Niemczech znów spadło. fot. shutterstock