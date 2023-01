Największy polski producent alternatywnego białka, tłuszczu oraz nawozu pochodzenia owadziego otrzymał patent od Kanadyjskiego Urzędu Patentowego na wynalazek dotyczący wertykalnego odchowu owadów. To zamyka drogę patentową tego wynalazku i w pełni zabezpiecza autorską technologię, która jest znacznie bardziej efektywna niż firm konkurencyjnych.

HiProMine z patentem w Kanadzie/ fot. Robert Gunnarsson on Unsplash

Producent alternatywnych materiałów paszowych (białko, olej) oraz ekologicznego nawozu, wytwarzanego poprzez innowacyjną, autorską technologię hodowli przemysłowej dostał patent na wynalazek pt. „Linia technologiczna do odchowu lub hodowli owadów, modułowy system linii technologicznych, sposób odchowu lub hodowli owadów oraz zastosowanie linii technologicznej i systemu modułowego do odchowu lub hodowli owadów” na okres 20 lat od daty zgłoszenia, tj. od 7 sierpnia 2017 r.

Cieszymy się z uzyskania kolejnego patentu, który zamyka drogę patentową dla tego wynalazku. W sumie uzyskaliśmy ochronę patentową na 35 rynkach. To ważny dla nas patent, odróżniający nas od konkurencji. W pełni zabezpiecza naszą autorską technologię, która jest znacznie bardziej efektywna niż te opracowane przez inne firmy. Jednocześnie chciałbym dodać, że uzyskany patent stanowi kluczowy element realizowanej przez HiProMine strategii ochrony praw własności przemysłowej - komentuje Michał Pokorski, prezes zarządu HiProMine

HiProMine z patentami na wielu rynkach

HiProMine posiada ochronę patentową w/w wynalazku w następujących krajach: Polska, Brazylia, USA, Chile, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Kanada, Izrael, Ukraina, Eurazja, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Kirgistan, Kazachstan, Rosja, Tadżykistan oraz Turkmenistan.

Kluczowa dla dalszego rozwoju Spółki jest realizacja strategicznych inwestycji. Niedawno HiProMine zawarło umowę z firmą Atlas Ward dotyczącą budowy zakładu produkcyjnego materiałów paszowych na bazie biomasy z owadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami oraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karkoszowie. Wynagrodzenie wykonawcy to 65 mln zł.

- Spółka realizuje duże inwestycje, które mają jej zapewnić skokowy rozwój. Projekty strategiczne staramy się realizować zgodnie z planem. Nowy zakład, o wydajności 25 tys. ton, chcemy uruchomić w IV kwartale 2023 roku – dodaje prezes zarządu HiProMine.

W ubiegłym roku Spółka zakończyła pierwszy etap budowy nowej wylęgarni (Centrum Genetyczne HiProMine) w Robakowie, umożliwiający przemysłową produkcję. Będzie to największe w Europie Centrum Genetyczne rozrodu i hodowli Hermetia illucens. Oddanie do użytku drugiej części wylęgarni planowane jest na 2023 rok. Spółka szacuje, że dzięki uruchomieniu pierwszej części wylęgarni moce produkcyjne wzrosną około 20-krotnie. W podobnym rozmiarze zwiększy się potencjał po oddaniu do użytku drugiej części.

