Czy gorąca grillowa impreza w środku zimy, w dodatku przy stoku narciarskim jest możliwa? Zdecydowanie tak – z marką Duda Nasze Polskie, która udowadnia, że grill, Kiełbasa Beskidzka i narty to wyjątkowo zgrany tercet.

Narciarska Sobota z Kiełbasą Beskidzką. fot. mat. pras.

Już w sobotę, 18 lutego w na stoku narciarskim Lisia Polana na Czantorii odbędzie się Narciarska Sobota. Marka Duda Nasze Polskie pojawi się w Beskidzie Śląskim, żeby po raz kolejny podkreślić unikalny smak Kiełbasy Beskidzkiej z czosnkiem niedźwiedzim.

– Zapraszamy do Ustronia, na niezapomniany dzień, spędzony w rodzinnym gronie, z wieloma atrakcjami, połączonymi z nauką jazdy na nartach oraz wspólnym grillowaniem. Z kultową marką Duda Nasze Polskie miłośnicy grillowych smaków nie muszą czekać do wiosny, żeby na świeżym powietrzu spróbować przepysznej Kiełbasy Beskidzkiej. Już teraz zapraszamy do wspólnej zabawy i odkrywania nowych smaków – mówi Edyta Zębala, dyrektor marketingu Zakładów Mięsnych

Silesia.

Podczas Narciarskiej Soboty jedną z atrakcji będzie darmowa degustacja Kiełbasy Beskidzkiej, podczas której będzie można skosztować wytęsknionego zimą smaku kiełbasy prosto z grilla. Na stanowisku kulinarnym odbędzie się z kolei kulinarne show, w których uczestnicy będą mogli spróbować nowych odsłon sprawdzonych przepisów, a także poznać sporo sztuczek kulinarnych, które przydadzą się nie tylko w sezonie grillowym.

W specjalnej strefie marki Duda Nasze Polskie, która już w sobotę pojawi się pod Czantorią, oprócz degustacji, zaplanowano moc atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Wykwalifikowani instruktorzy poprowadzą bezpłatną szkółkę narciarską dla dzieci, a dla najodważniejszych przygotowano wyzwanie: Slalom szlakiem Kiełbasy Beskidzkiej! Dorośli będą mogli sprawdzić się w grze zręcznościowej i poznać tajniki sztuki kulinarnej. Wszystko to w towarzystwie Kiełbasy

Beskidzkiej z czosnkiem niedźwiedzim, wielokrotnie nagradzanej w plebiscytach branżowych kiełbasy z górskim charakterem.

Wydarzenie zostało poprzedzone konkursem, zorganizowanym na Facebooku marki Duda Nasze Polskiej, w którym do wygrania były karnety narciarskiej dla całej rodziny.

- Chciałem bardzo podziękować za nagrodę i za spełnione marzenie. Nawet nie wiecie Państwo jaką mi sprawiliście radość tą nagrodą - dziękuję bardzo – napisał pan Piotr, który wygrał w konkursie Skipass dla całej rodziny.

Narciarska Sobota na Lisiej Polanie w Ustroniu rozpocznie się 18 lutego o godzinie 9:00, na wszystkich uczestników czeka mnóstwo wydarzeń, kulinarne show, gry zręcznościowe, fotobudka i wiele innych atrakcji. Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na profilu Facebook marki Duda Nasze Polskie.

