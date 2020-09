Naukowcy: pieczone, grillowane i smażone mięso zawiera składniki szkodliwe dla układu krążenia

Badania naukowców z University of South Australia (UniSA) oraz Gyeongsang National University (Korea Płd.) sugerują, że karmelizacja zachodząca w czerwonym mięsie w wysokiej temperaturze (na przykład podczas pieczenia smażenia i grillowania) powoduje powstawanie związków, które mogą zwiększać ryzyko chorób serca, udaru mózgu i powikłań cukrzycy.

Naukowcy sprawdzili wpływ na zdrowie dwóch diet - jednej bogatej w czerwone mięso i przetworzone zboża, drugiej obfitującej w produkty mleczne pełnoziarniste, orzechy i rośliny strączkowe oraz białe mięso przyrządzane na parze, gotowane i duszone.

Okazało się, że dieta bogata w czerwone mięso znacząco zwiększała poziom AGE (końcowe produkty zaawansowanej glikacji) we krwi, co sugeruje, że może przyczyniać się do rozwoju chorób.

"Kiedy czerwone mięso jest smażone w wysokich temperaturach, jak przy grillowaniu, pieczeniu lub smażeniu, tworzy związki zwane końcowymi produktami zaawansowanej glikacji (AGE), które po spożyciu mogą gromadzić się w organizmie i zakłócać normalne funkcjonowanie komórek" - powiedział dr Permal Deo z UniSA.

"Spożycie pokarmów o wysokim AGE może zwiększyć nasze całkowite dzienne spożycie AGE o 25 proc., przy czym wyższy poziom przyczynia się do sztywnienia naczyń i mięśnia sercowego, zapalenia i stresu oksydacyjnego - objawów choroby zwyrodnieniowej" - dodał dr Deo.

Choroby układu krążenia, którym w dużej mierze można zapobiegać, są główną przyczyną zgonów na świecie, zaś w Australii stanowią jedną piątą wszystkich zgonów.

Zdaniem ekspertów zdrowsze od potraw smażonych czy pieczonych mogą być posiłki wolno gotowane (na przykład w elektrycznym wolnowarze).