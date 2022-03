Naukowcy stworzyli algorytm pozwalający odczytać emocje świń

Kwiki, piski, pochrumkiwania - świnie to bardzo ekspresyjne, wręcz "rozgadane" zwierzęta. Do tej pory jednak ludzie niewiele wiedzieli o tym, co oznaczają odgłosy wydawane przez te inteligentne zwierzęta. Teraz to się zmieniło. Naukowcy zdołali nieco poznać ich język i stworzyli algorytm, który potrafi na tej podstawie ocenić ich stan emocjonalny.

Autor: PAP

Data: 14-03-2022, 08:25

Naukowcy chcą poznać język, którym porozumiewają się świnie; fot. unsplash

Zanosi się na przełom na miarę tego, jakiego w latach 70. i 80. dokonała Temple Grandin, doktor zootechniki, która - wykorzystując swoje doświadczenie życia ze spektrum autyzmu - zrewolucjonizowała podejście hodowców krów do dobrostanu tych zwierząt i nauczyła ich, jak organizować przestrzeń, by doświadczały mniej stresu. W ramach finansowanego przez Unię Europejską programu SoundWel, mającego na celu poprawę zdrowia i dobrostanu zwierząt, powstał algorytm, który ocenia stan emocji świń na podstawie wydawanych przez nie odgłosów.

Dobrostan zwierząt

"Dobrostan zwierząt jest obecnie rozumiany nie tylko jako zdrowie fizyczne, lecz także psychiczne" - mówi Elodie Briefer, profesor biologii na Uniwersytecie w Kopenhadze i autorka badania opublikowanego w "Scientific Reports". Jej zdaniem im szybciej hodowca rozpozna, czy zwierzę jest zadowolone, czy zestresowane, tym szybciej można rozwiązać ewentualne problemy, które mogłyby rzutować na zdrowie zwierząt.

Świnie mówią swoim językiem

Świnie, w odróżnieniu od raczej milczących krów, kóz czy owiec, wydają wiele zróżnicowanych odgłosów. Aby rozszyfrować ich komunikację, naukowcy z pięciu laboratoriów badawczych w całej Europie za pomocą mikrofonów zarejestrowali ponad 7000 próbek dźwięków od 411 świń. Odgłosy były nagrywane we wszystkich typowych sytuacjach w życiu zwierząt - od urodzenia po śmierć w rzeźni. Następnie każdemu dźwiękowi przypisano pozytywną lub negatywną wartość emocjonalną w oparciu o "intuicyjne wnioskowanie", czyli po prostu naukowcy zgadywali, jak prawdopodobnie czuła się świnia w danym momencie, wiedząc, w jakiej sytuacji nagrano dany dźwięk.

Okazało się, że gdy wsłuchać się uważniej w dźwięki wydawane przez świnie, to można dostrzec pewne wzorce. Gdy świnie odczuwają pozytywne emocje, na przykład podczas karmienia, biegania czy spotkania po rozłące z matką lub rodzeństwem, wydają raczej krótkie dźwięki o stałej wysokości. Z kolei kiedy doświadczają strachu lub bólu, wydawane przez nie krzyki, piski i kwiki trwają dłużej i mają bardziej zmienny ton niż odgłosy zadowolenia. Człowiek, gdy się tego nauczy, potrafi dość trafnie rozpoznać, co czują świnie. Znacznie lepiej radzi sobie z tym jednak sztuczna inteligencja - stworzony przez badaczy algorytm identyfikuje stany emocjonalne świń jako pozytywne lub negatywne z 92-procentową trafnością.

Aplikacja dla hodowców świń

Kolejnym krokiem będzie stworzenie aplikacji lub innego prostego narzędzia, które pozwoliłoby hodowcom oceniać stan emocjonalny zwierząt w czasie rzeczywistym. W tym celu naukowcy będą współpracować z inżynierami. "Umiejętność wczesnego rozpoznawania problemów jest kluczowe dla powodzenia hodowli" - mówi Stewart Skinner, 38-letni hodowca z Ontario. I dodaje, że łatwe w obsłudze urządzenie odczytujące świńskie chrumkanie byłoby na fermie bardzo cenne.