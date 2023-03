Łukasz Łuczaj to doktor habilitowany nauk biologicznych, wykładowca akademicki, były kierownik Zakładu Botaniki Uniwersytetu Rzeszowskiego, popularyzator nauki, wideobloger. Jest autorem publikacji na temat dzikich roślin jadalnych, a także...spożywania owadów.

Duże emocje wzbudził opublikowany w marcu na youtube'owym kanale dr Łuczaja film pt. "Czy my Polacy powinniśmy jeść robaki?"

Łuczaj wskazuje, że jest...promotorem jedzenia owadów w Polsce. Już w 2005 roku napisał książkę pt. "Podręcznik robakożercy czyli jadalne bezkręgowce Środkowej Europy"

- Wydawało mi się to naturalne. (...) Trochę mnie dziwi obecna nagonka na jedzenie owadów. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Kiedy pisałem tę książkę, zrobiłem to z poczucia misji. Wydawało mi się to fajne, że mamy dodatkowe źródło pożywienia. Tymczasem widzę dziś straszne teksty, że Unia nas zmusi, że będą dosypywane do każdego produktu itp. Problem jest dużo bardziej skomplikowany - wskazuje.