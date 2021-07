Nestlé inwestuje w badania nad mięsem z probówki

Naukowcy z Nestlé Research w Lozannie współpracują z Future Meat Technologies, wiodącym start-upem zajmującym się produkcją mięsa z komórek macierzystych.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 16-07-2021, 11:58

Nestlé bada temat tzw. mięsa z probówki. fot. shutterstock

Nestlé chce produkować mięso z komórek macierzystych

Nestlé bada potencjał przyszłych alternatyw dla mięsa. Koncern ściśle monitoruje trendy naukowe i bada nowe technologie. Firma ocenia innowacyjne technologie produkcji mięsa z komórek we współpracy z kilkoma partnerami zewnętrznymi i start-upami.

Naukowcy z Nestlé Research w Lozannie współpracują z Future Meat Technologies, wiodącym start-upem zajmującym się produkcją mięsa komórkowego. Badania dotyczą oceny potencjału tzw. mięsa z probówki, które będzie miało podobny smak i właściwości jak klasyczne mięso.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Nestle chce rozwijać portfolio alternatyw dla mięsa

Nowatorska i efektywna kosztowo opatentowana technologia Future Meat Technologies pozwala na wytworzenie z komórek zwierzęcych niemodyfikowane genetycznie składniki mięsne, zmniejszając w ten sposób zapotrzebowanie na ziemię i jej zasoby niezbędne do hodowli zwierząt.

Reinhard Behringer, szef Nestlé Institute of Material Sciences w Nestlé Research wskazuje, że spółka od wielu lat inwestuje w badania na temat białka i rozwój własnych technologii w obszarze roślinnych alternatyw mięsa.

- Pozwala nam to stale poszerzać naszą gamę produktów o smaczne i pożywne produkty o mniejszym wpływie na środowisko. Aby uzupełnić te wysiłki, badamy również technologie, które mogą prowadzić do przyjaznych dla zwierząt alternatyw, które są pożywne, zrównoważone i zbliżone do mięsa pod względem smaku, aromatu i konsystencji - dodał.