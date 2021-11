Nestlé Purina poszukuje innowacyjnych start-upów

Trwa nabór do trzeciej edycji Unleashed – inkubatora technologicznego dla start-upów działających w obszarze opieki nad zwierzętami. Program działa przy Purina Accelerator Lab i we współpracy z ekspertami Nestlé Purina pomaga wschodzącym przedsiębiorcom rozwijać innowacje produktowe i usługowe dla zwierząt i ich opiekunów.

Zrównoważony rozwój i dobrostan zwierząt

Program Unleashed pomaga rozwijać projekty, które poprawiają dobrostan zwierząt oraz wspierają ich opiekunów w codziennych wyzwaniach. W tegorocznej, trzeciej już, edycji kluczowym obszarem poszukiwanych innowacji jest zrównoważony rozwój, a w szczególności projekty wspierające rolnictwo regeneracyjne, produkcję zero waste, wykorzystanie alternatywnych źródeł białka w żywieniu zwierząt czy upcycling surowców. Przewidziane jest również wsparcie dla start-upów, które wspomagają wzmacnianie więzi między ludźmi a zwierzętami. Jury podda ocenie zgodność pomysłu z założeniami programu, jego skalowalność oraz stosowanie się do zasad zrównoważonego rozwoju w obranym modelu biznesowym.

Zgłoszenia do programu można przesyłać do końca grudnia. Sześć wyłonionych w procesie start-upów weźmie udział w 24-tygodniowych projektach realizowanych we współpracy z ekspertami Nestlé Purina, którzy podzielą się wskazówkami w zakresie prowadzenia biznesu oraz dopasowania produktów i usług do potrzeb konsumentów i rynku. Wybrane projekty otrzymają również wsparcie finansowe – łączna pula na ich rozwój to nawet 50 000 CHF (ok. 225 tys. zł) dla każdego ze zwycięzców.

Aby aplikować, należy wysłać zgłoszenie na www.unleashedbypurina.com. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w kwietniu 2022.

Wsparcie otrzymało kilkanaście start-upów

W dwóch dotychczasowych edycjach programu wsparcie otrzymało kilkanaście start-upów. Zwycięzcy to m.in. BorrowMyDoggy (UK), Cat in a Flat (UK), Natu (Hiszpania), Petable (Portugalia), BlueNalu Innovations (USA) oraz OneMind Dogs (Finlandia) w roku 2020 oraz Animoscope (Francja), BioKind (UK), Pawesomer (Finlandia), PuppyFat (UK), Pawpots (UAE) oraz Scorpet (Francja) w 2021. Więcej informacji na www.unleashedbypurina.com.

Purina Accelerator Lab łączy naukę, badania własne i rozwój z możliwościami komercyjnymi tak, by wspomóc rozwój start-upów, które w innowacyjny sposób integrują technologię z produktami i usługami dla zwierząt. UNLEASHED to pierwszy program prowadzony przez Purina Accelerator Lab, który wspiera innowacyjne start-upy w branży pet care. Jego celem jest poprawa życia zwierząt i ich właścicieli poprzez wdrażanie przełomowych technologii, możliwości i wartościowych produktów i usług. Program opiera się na pracy badawczo-rozwojowej, a Purina oferuje zarówno dostęp do profesjonalnej, rzetelnej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie żywienia i dobrostanu zwierząt, jak i środki wspierające rozwój wybranych start-upów.

Nestlé Purina kieruje się przekonaniem, że ludziom i zwierzętom razem żyje się lepiej. Już od ponad 120 lat Purina jest jedną z firm dostarczających pożywną i smaczną karmę dla zwierząt domowych wytwarzaną zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa. Pasja Nestlé Purina do zwierząt domowych wykracza poza doskonalenie żywienia i innowacje produktowe. W 2016 roku Nestlé Purina wprowadziła 10 zobowiązań Purina w Społeczeństwie, aby pozytywnie wpływać na dobrostan zwierząt domowych, społeczności i planetę.

Nestlé Purina wspiera adopcje, a także promuje obecność psów w miejscu pracy. Dzięki programowi odpowiadanych adopcji Adopciaki.pl, którego Nestlé Purina jest strategicznym partnerem, od 2015 roku 4500 bezdomnych zwierząt znalazło swój dom. W 2021 roku firma przekazała ponad 200 ton karmy, fundując ponad milion posiłków dla bezdomnych psów i kotów. W Polsce portfolio Purina obejmuje wiele karm dla zwierząt domowych, w tym: Adventuros, Cat Chow, Dentalife, Dog Chow, Felix, Friskies, Gourmet, Purina ONE, Pro Plan, Pro Plan Veterinary Diets. Dowiedz się więcej na www.purina.pl.