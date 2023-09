Maleją szanse na wprowadzenie w UE pakietu przepisów dobrostanowych zawartych w Zielonym Ładzie, w szczególności zakazu hodowli klatkowej. Co spowodowało zmianę podejścia Komisji Europejskiej?

Komisja Europejska zrezygnuje z forsowania zakazu hodowli klatkowej w UE? fot. shutterstock

UE rezygnuje z zakazu hodowli klatkowej?

Jak donosi 'Financial Times', powołując się na kilku unijnych urzędników wyższego szczebla, Komisja Europejska rozważa rezygnację z planów nałożenia przepisów mających na celu poprawę dobrostanu zwierząt.

Według gazety, do Komisji Europejskiej trafiły przede wszystkim podnoszone przez branżę argumenty ekonomiczne. Organizacje producentów rolnych alarmowały, że zaostrzenie przepisów dobrostanowych zwiększy ceny żywności, które i tak już mocno wzrosły na skutek inwazji Rosji na Ukrainę.

Co zrobi Komisja Europejska z zakazem chowu klatkowego?

'FT' powołuje się na rozmowy z trzema urzędnikami UE, którzy wskazują, że w Komisji Europejskiej zapadła już decyzja o "całkowitym odrzuceniu" wspomnianych propozycji. Inne źródło, na które powołuje się gazeta, wskazuje jednak, że Komisja może zaproponować "uproszczoną" wersję zmiany przepisów.

- Niektórzy w Komisji martwią się kosztami – powiedział gazecie Joe Moran, dyrektor ds. polityki europejskiej w Four Paws, grupie prowadzącej kampanię na rzecz dobrostanu zwierząt.

Zaostrzenie przepisów dotyczących dobrostanu było elementem przedstawionego jeszcze w 2019 roku przez KE słynnego Zielonego Ładu. Skutki pandemii i agresji na Ukrainę stworzyły jednak presję na unijnych urzędników, by wycofać się lub zrewidować wiele zapisów tego dokumentu.

'FT' wskazuje także, że w UE na rok przed zaplanowanymi na 2024 rok wyborami do Parlamentu Europejskiej rośnie sprzeciw wobec dalszego zaostrzania przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Zakaz klatek w UE. Jak wzrosłyby koszty rolników?

Według przeprowadzonej na zlecenie KE oceny skutków regulacji, wprowadzenie pakietu przepisów dobrostanowych spowoduje zwiększenie kosztów produkcji rolnej w UE średnio o 15 proc. Autorzy opracowania przyznają wprost: wyższe będą także ceny dla konsumentów, osłabi się także konkurencyjność unijnych produktów na tle konkurencji z krajów trzecich.

Komisja Europejska oficjalnie nie potwierdza informacji o wstrzymaniu procedowania przepisów dobrostanowych. KE informuje jedynie, że jeszcze w 2023 roku ma odbyć się "przegląd przepisów dotyczących dobrostanu."

Copa-Cogeca, największa organizacja zrzeszająca unijnych rolników, stoi na stanowisku, że zmiana przepisów jest do zaakceptowania jeśli rolnicy otrzymają pomoc finansową na ich wdrożenie, a produkty pochodzące z importu będą musiały spełnić ten same standardy co wytwarzane w UE.

To już koniec końca epoki klatkowej?

O pomyśle zakazania chowu klatkowego zwierząt gospodarskich w całej UE mówi się od lat. W 2018 r. idea przybrała postać petycji do Parlamentu Europejskiego stworzonej przez organizację Compassion in World Farming. W ciągu 2,5 roku apel o "koniec epoki klatkowej" podpisało 1,4 mln osób. Zgodnie z prawem, inicjatywą musiał zająć się Parlament Europejski.

W 2021 roku PE, po publicznym wysłuchaniu projektu, uchwalił rezolucję wzywającą Komisję Europejską do podania konkretnej daty wejścia zakazu w życie.

Komisja Europejska ogłosiła wówczas, że do końca 2023 r. zamierza przedstawić wniosek ustawodawczy mający na celu wycofanie i ostateczny zakaz stosowania klatek w odniesieniu do wszystkich gatunków i kategorii zwierząt, o których mowa w inicjatywie.

Komisja planowała wprowadzić zakaz stosowania klatek dla kur, matek świń, cieląt, królików, kaczek, gęsi i innych zwierząt hodowlanych, przewidując datę ich wycofania na rok 2027.

Przepisy dobrostanowe. Co martwi dziś branżę?

Uczestnicy 65 Zgromadzenia Ogólnego AVEC (Association of Poultry Processors and

Poultry Trade in the EU), którego organizatorem była Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba

Gospodarcza wyrazili zaniepokojenie treścią opinii naukowej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, w której wskazano na potrzebę zmian w zakresie stosowania maksymalnego zagęszczenia brojlerów w kurnikach oraz ograniczenia tempa ich wzrostu.

W ocenie organizacji przeniesienie tak radykalnych zaleceń do unijnej legislacji spowoduje znaczne ograniczenie produkcji mięsa drobiowego w UE oraz drastyczny wzrost jego ceny.

- Nikt nie neguje potrzeby zmian. Liczymy jednak, że głos branży drobiarskiej zostanie wzięty pod uwagę podczas trwającego właśnie przeglądu unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Przypominamy, że zrównoważona produkcja musi opierać się na trzech filarach: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym – powiedział Dariusz Goszczyński, Prezes Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej podczas otwarcia 65 Zgromadzenia Ogólnego AVEC.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl