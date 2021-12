Nie wszyscy w branży mięsnej przetrwają 2022 rok?

Sektor mięsny przejdzie dużą transformację w 2022 roku. Mówiąc wprost, nie wszyscy przetrwają. To będzie moment dużego kryzysu i na pewno nie wszyscy sobie poradzą - mówi Tomasz Brandt, dyrektor komercyjny ZM Madej Wróbel.

Rok 2022 będzie czasem wielu upadłości w branży mięsnej? fot. unsplash

Co czeka branżę mięsną w 2022?

Tomasz Brandt, dyrektor komercyjny Madej Wróbel Sp. z o.o. nie ma wątpliwości, że koszty dla branży mięsnej będą dalej rosły.

- Od stycznia czeka nas kolejny wzrost płacy minimalnej, a jesteśmy jeszcze przed prawdziwymi podwyżkami cen prądu i gazu. Mówimy o inflacji, a tak naprawdę do tej pory dotarło do nas 50-60 proc. wzrostu kosztów i przed tym nie uciekniemy. W Madej Wróbel bazujemy na wycenie wieprzowiny według giełdy niemieckiej. Widzimy, że cena surowca też musi pójść do góry i pewnie także to nas dopadnie - dodał.

Branża mięsna. Nie wszyscy przetrwają 2022 rok?

Brandt prognozuje, że sektor mięsny przejdzie dużą transformację w 2022 roku.

- Mówiąc wprost, nie wszyscy przetrwają. To będzie moment dużego kryzysu i na pewno nie wszyscy sobie poradzą. Wiele firm zainwestowało niemałe fundusze, przez co zmiany rynkowe mogą być dla nich utrudnieniem. Do tego dochodzi pandemia, która de facto nie wiemy kiedy się skończy - dodał.

Madej Wróbel w przyszłość patrzy z optymizmem

Dyrektor komercyjny ZM Madej Wróbel wskazał, że branża przygląda się inwestycjom sieci handlowych w lady mięsne.

- Wiemy, że według Nielsena 2021 to kolejny rok wzrostu udziału sprzedaży dyskontów, które notabene nie mają lady mięsnej. Pytanie, co jeśli dalej tak szybko będzie rozwijało się będzie Dino, które ma ladę. Biedronka ma na dziś 500 lad. Trzeba więc obserwować rynek z racjonalnością i ostrożnością. Inwestycje muszą być dziś racjonalnie przemyślane. Jako Madej Wróbel jesteśmy mniejszą firmą polską, która rozwija się zgodnie z swoją strategią. W przyszłość patrzymy z optymizmem, bo z każdego kryzysu można wyjść. Ważne żebyśmy w branży mięsnej trzymali się razem i dawali wspólnie pozytywny głos. Tego potrzebujemy - wspólnego lobby mięsnego, bo dziś największe wyzwanie to uświadomienie ludziom, że to, co jedzą od wielu lat im nie szkodzi - podsumował.