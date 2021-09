Niemcy: Duża sieć będzie sprzedawać mięso tylko z niemieckich świń

Jedna z niemieckich sieci handlowych zapowiedziała, że w 2022 r. rozpocznie sprzedaż świeżej wieprzowiny pochodzącej ze zwierząt urodzonych, wytuczonych oraz przetworzonych w Niemczech.

Sieć Rewe ogłosiła, że będzie sprzedawać świeżą wieprzowinę z niemieckich świń. fot. shutterstock

Niemiecka sieć stawia na mięso z niemieckich świń

Niemiecka sieć handlowa Rewe zapowiedziała, że już od lata 2022 roku 95 proc. dostępnej w placówkach detalisty świeżej wieprzowiny będzie pochodziło wyłącznie ze zwierząt urodzonych, wytuczonych oraz przetworzonych w Niemczech.

Decyzja sieci Rewe zyskała duże uznanie ze strony niemieckiego sektora rolnego. Pojawiają się głosy, że także inni niemieccy detaliści powinni pójść tym śladem. Producenci trzody chlewnej chcą, aby zobowiązanie objęło również przetwory z mięsa wieprzowego. Najdalej idący komentatorzy apelują, aby w gastronomii i żywieniu zbiorowym była serwowana wyłącznie wieprzowina, w której zwierzęta spędziły całe życie w Niemczech - od urodzenia do uboju.

Sceptycy wskazują jednak, granie "narodową kartą" nie pomoże niemieckim rolnikom w obliczu bardzo niskich cen żywca, których przyczyną jest zbyt duża podaż i spadające z roku na rok spożycie wieprzowiny w Niemczech.

Rewe wspiera producentów wieprzowiny

Już pod koniec 2020 r. Rewe zapewniło hodowców świń, że będzie nadal płacić ceny skupu wieprzowiny odpowiadające poziomowi rynkowemu przed wybuchem ASF i związanym z chorobą całkowitym załamaniem rynku eksportowego. Detalista zapowiada, że ​​planuje zwiększyć stawki już od września.



- Sytuacja na rynku jest dramatyczna. Dotrzymujemy słowa dając naszym partnerom pewne i bezpieczne perspektywy w zakresie zakupów ilościowych, marketingu i cen - zapowiedział Hans-Jürgen Moog, dyrektor ds. zakupów Grupy Rewe.



Hubertus Beringmeier, prezes ds. przetwórstwa Niemieckiego Związku Rolników (DBV) ocenił zapowiedź Grupy Rewe jako dobry sygnał do wzmocnienia krajowego rolnictwa oraz jako ważny i pilnie potrzebny krok.

- Nie mniej istotny jest wzrost dopłat do krajowej wieprzowiny, który Rewe już zaplanował na wrzesień, a który został wprowadzony od końca 2020 roku. Pozostali detaliści spożywczy powinni postępować w ten sam sposób - dodał.

Niemcy: Kto odpowiada za presję cenową?

Beringmeier wezwał także do zaprzestania presji cenowej ze strony przemysłu rzeźniczego.

- Nie może być tak, że od lat mówimy prawie wyłącznie o świeżym mięsie i że cały przemysł produktów mięsnych się chowa - zaznaczył.

W Niemczech oczekiwany jest sezonowy wzrost popytu na wieprzowinę w związku z zakończeniem sezonu urlopowego i powrotem turystów do kraju.

Rewe to drugi co do wielkości detalista w Niemczech. Sieć dysponuje 3,3 tys. placówek zatrudniając 140 tys. pracowników.