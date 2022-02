Niemcy: Podejrzany o zastrzelenie policjantów nielegalnie handlował dziczyzną

Po przeszukaniu magazynów należących do Andreasa S., podejrzanego o zastrzelenie w poniedziałek dwojga niemieckich policjantów, śledczy znaleźli tony zamrożonego mięsa, uzyskanego prawdopodobnie w wyniku kłusownictwa. Od września podejrzany zarobił na tym ok. 40 tys. euro.

Autor: PAP

Data: 03-02-2022, 18:22

Po przeszukaniu magazynów należących do Andreasa S., podejrzanego o zastrzelenie w poniedziałek dwojga niemieckich policjantów, śledczy znaleźli tony zamrożonego mięsa / fot. unsplash

Jak informuje w czwartek portal tygodnika "Der Spiegel", mężczyzna od dłuższego czasu prowadził nielegalną hurtownię z mięsem dzikich zwierząt, pozyskanym w wyniku kłusownictwa. Podczas poniedziałkowego przeszukania magazynów w Sulzbach (Kraj Saary) śledczy znaleźli tony przygotowanego do sprzedaży, głęboko zamrożonego mięsa.

Podejrzany prowadził nielegalną hurtownię z mięsem dzikich zwierząt, pozyskanym w wyniku kłusownictwa

Podczas przeszukań odnaleziono też rozliczenie finansowe S. z klientami. "Dokumenty sprzedaży sugerują, że Andreas S. zarobił około 40 tys. euro na tych transakcjach między wrześniem a początkiem stycznia" - twierdzi "Der Spiegel".

Chęć ukrycia kłusownictwa i nielegalnej działalności zarobkowej najprawdopodobniej więc były motywem zabójstwa dwójki policjantów. Andreas S. strzelał do nich, gdy funkcjonariusze po zatrzymaniu go podczas kontroli drogowej stwierdzili w bagażniku samochodu zabite zwierzę.

Mężczyzna od jakiegoś czasu nie posiadał już licencji myśliwskiej ani pozwolenia na broń. Prokuratura w Saarbruecken wszczęła przeciwko niemu śledztwo w sprawie podejrzenia o komercyjne kłusownictwo.

Andreas S. od kilku lat miał poważne kłopoty finansowe. Od 2017 roku w wewnętrznym systemie policji Kraju Saary pojawiło się kilkadziesiąt wpisów na jego temat. Tylko jeden przypadek dotyczy kłusownictwa, większość dotyczyła spraw związanych z niewypłacalnością należącej do niego piekarni - dowiedział się "Der Spiegel". Od 2019 roku toczyły się też przeciw niemu dochodzenia w sprawie próby wyłudzenia ubezpieczenia, związanego z rzekomym pożarem w piekarni.

W poniedziałek oprócz Andreasa S. aresztowano też jego znajomego, 32-letniego Floriana V. Drugi z mężczyzn stanowczo zaprzecza, że strzelał do funkcjonariuszy. Przyznał podczas przesłuchania, że tej nocy brał udział w polowaniu, będąc wynajęty do pomocy przez Andreasa S. do noszenia zastrzelonej zwierzyny.

W poniedziałek wczesnym rankiem 24-letnia policjantka i jej 29-letni kolega zostali zastrzeleni podczas kontroli drogowej w pobliżu Kusel (Nadrenia-Palatynat). Jeszcze tego samego dnia policja ujęła podejrzanych o dokonanie zabójstwa Andreasa S. i Floriana V. Podejrzani przebywają w areszcie.