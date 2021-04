Niemcy: Policja znalazła włamywacza dzięki DNA z kiełbasy

W 2012 roku w niemieckim Gevelsbergu doszło do włamania. Co ciekawe, złodziej zostawił po sobie nadgryziony kawałek kiełbasy - czytamy na focus.pl

Lokator wynajmujący mieszkanie zeznał, że kiełbasa należy do niego, ale ślady zębów już nie. Zapis DNA trafił jednak do niemieckiej bazy danych i był automatycznie porównywany z bazą międzynarodową. Po dziewięciu latach system zidentyfikował rekord odpowiadający dziewięcioletniej próbce. Połączenie dotyczyło próbki DNA zarejestrowanej przez francuską policję i pobranej od mężczyzny zaangażowanego w brutalne przestępstwo.

Okazało się, że podejrzany to obywatel Albanii. Obecnie mężczyzna ma 30 lat, co oznacza, że w marcu 2012 roku – kiedy doszło do feralnego włamania miał około 21 lat.

Niestety, choć tożsamość sprawcy została w końcu odkryta, nie odpowie on za włamanie z 2012 roku. Sprawa uległa bowiem przedawnieniu, co pozbawia niemiecką policję możliwości ubiegania się o ukaranie mężczyzny.