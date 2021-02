Niemcy: Zwiększony popyt na jaja z wolnego wybiegu wyzwaniem dla hodowców

W związku z grypą ptaków w Niemczech nakazano utrzymywać drób wewnątrz budynków. Zgodnie z unijnymi normami handlowymi po upływie ustalonego przepisami okresu czasu, w którym ptaki są utrzymywane w zamknięciu jaja pochodzące z ferm wolny wybieg tracą swój status i nie mogą zostać wprowadzone do obrotu jako jaja z cyfrą „1”.

Nerwowość niemieckich hodowców nasila trwająca już od kilku miesięcy sytuacja rynkowa. Niemieccy dystrybutorzy jaj twierdzą, że pandemia istotnie zmieniła obraz zakupowy rynku. Kolejne lockdowny zredukowały sprzedaż w przetwórstwie spożywczym, ale pobudziły popyt konsumencki i przekierunkowały nawyki zakupowe klientów detalicznych.

Niemcy zaczęli kupować znacznie więcej jaj z wolnego wybiegu i ekologicznych. Do tego stopnia, że tego rodzaju jaj nie da się praktycznie w chwili obecnej zakupić na wolnym rynku. Trend ten trwa już od kilku miesięcy i nadal się utrzymuje. Niemieccy producenci obawiają się tego zjawiska w kontekście nadchodzących zmian w utrzymaniu statusu jaj wolnowybiegowych. Dodatkowo, niemieccy hodowcy drobiu w dalszym ciągu zmagają się z nowymi ogniskami grypy ptaków, co powoduje, że rynek funkcjonuje pod dużą presją i pozostaje nieprzewidywalny. A powoli wkraczamy w okres intensywnych przygotowań do okresu świątecznego.

KIPDiP zwraca uwagę, że z powodu drugiej fali pandemii jesienią 2020 roku rynek niemiecki nie odczuł gwałtownego sezonowego wzrostu cen jaj, który tradycyjnie generowany był zwiększonym popytem z zakładów przetwórstwa.

Poziom zapasów zgromadzonych przez przetwórnie późnym latem i wczesną jesienią w zderzeniu z wyhamowanym funkcjonowaniem tradycyjnych klientów sektora HoReCa w Europie i poza kontynentem, spowodowało brak impulsów popytowych na surowiec. Najbardziej pokrzywdzone zostały jaja ściółkowe, na które jeszcze obecnie obserwowany jest gorszy zbyt w produkcji przetworów. Rynek niemiecki w miesiącach przed Bożym Narodzeniem był niewiarygodnie odmienny niż historycznie. Brak kupców w przetwórstwie spowodował, że w szczytowych momentach sezonu ceny jaj nie notowały rocznych maksimów. Dopiero w grudniu, który to miesiąc powinien już być okresem przedświątecznego „wyciszania”, nastąpił gwałtowny zryw popytowy wywołany bardzo dużymi zakupami konsumenckimi. Rynek wspierany był zatem ożywieniem handlu w detalu. Podobnie stało się na rynku polskim. Rynek detaliczny nie jest jednak wstanie zrekompensować zapotrzebowania z przetwórni na jaja ściółkowe.