Niemiecka firma mięsna sprzedaje dziś więcej zamienników niż kiełbas

Autor: AT

Data: 05-06-2022, 14:09

Niemiecka firma Rügenwalder Mühle, która przez ponad 150 lat historii zajmowała się produkcją przetworów mięsnych, kilka lat temu postawiła na roślinne zamienniki. Efekty sprzedażowe zaskoczyły nie tylko właścicieli.

Niemiecka firma Rügenwalder Mühle od ponad 180 lat pozostaje w rękach tej samej rodziny. fot. ruegenwalder.de

Rügenwalder Mühle. Z Darłowa do wegańskiej kiełbasy pomorskiej

Historia Rügenwalder Mühle rozpoczęła się w 1834 r. w...Darłowie. Popularny bałtycki kurort nosił wówczas nazwę Rügenwalde i znajdował się na terenie Prus. Właśnie tam Carl Müller otworzył mały sklep mięsny, kładąc kamień węgielny pod dzisiejszą firmę Rügenwalder Mühle.

W 1945 roku czwarte pokolenie zarządzającej firmą rodziny Müllerów straciło dom na Pomorzu i przeniosło się do Ammerland w Dolnej Saksonii. Po II wojnie światowej kolejne pokolenia właścicieli uczyniły z ​​Rügenwalder Mühle jedną z najbardziej znanych marek spożywczych w Niemczech. Dziś, po 188 latach historii firma wciąż jest nie tylko własnością tej samej rodziny, ale także pozostaje pod rodzinnym zarządem.

Rügenwalder Mühle wchodzi w zamienniki mięsa

W 2014 roku firma podjęła strategiczną decyzję poszerzając asortyment o produkty wegetariańskie. Wejście na nowy rynek okazało się sukcesem do tego stopnia, że w 2022 r. ​​Rügenwalder Mühle kupiło nowy zakład w miejscowości Vechta od lokalnego przetwórcy mięsa Fleisch-Krone z przeznaczeniem w całości pod produkcję roślinną. Będzie to trzeci zakład produkcyjny firmy, ale produkty mięsne powstają już tylko w jednym z nich.

Dziś Rügenwalder Mühle specjalizuje się m.in. w produkcji kiełbas (w tym w wersjach do smarowania) i paczkowanych wędlin. Wegetariańska gałąź biznesu to głównie te same produkty, ale w wersji bezmięsnej, np. szynka wegańska z grillowanymi warzywami czy wegańskie salami mielone z kolorowym pieprzem.

Niemiecka firma sprzedaje już więcej zamienników niż mięsa

Co ciekawe, firma ogłosiła, że w 2021 r. po raz pierwszy w historii ​​sprzedaż alternatywnych dla mięsa przewyższyła wartościowo sprzedaż wyrobów mięsnych. Firma nie podała konkretnych danych, ale serwis just-food.com ujawnił, że sprzedaż mięsa w Rügenwalder Mühle spadła o 1,9 proc., podczas gdy sprzedaż produktów wegetariańskich i wegańskich wzrosła o 41,6 proc rok do roku.

W 2021 r. Rügenwalder Mühle wygenerowało sprzedaż netto w wysokości 263,3 mln euro, co oznacza wzrost o 12,7 proc. w porównaniu z 2020 r. Firma sprzedaje swoje produkty tylko w Niemczech.