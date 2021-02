Niemiecki rolnik zarobił około miliona euro sprzedając zwierzęta rzekomo z hodowli ekologicznej

Prokuratura zarzuca rolnikowi z okręgu Ludwigslust-Parchim, że w latach 2010-2015 sprzedał ok. 6650 świń i 350 sztuk bydła jako zwierzęta hodowane ekologicznie. W rezultacie zarobił ok. 1 miliona euro więcej, niż byłoby to możliwe w przypadku bydła hodowanego w sposób konwencjonalny.

Z aktu oskarżenia wynika również, że rolnik podrabiał dowody dostaw na kupno paszy ekologicznej, którą karmił zwierzęta - informuje portal NDR.

Pozwany miał również ukrywać dochód, aby zaoszczędzić 200 tys. euro na podatku od sprzedaży i podatku dochodowym; miał też złożyć fałszywe oświadczenia w celu uzyskania funduszy z kasy publicznej w wysokości ok. 390 tys. euro.

Proces ma potrwać do połowy marca.