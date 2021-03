Niepowodzenia w walce z ASF spowodowane brakiem koordynacji działań

Z roku na rok rośnie liczba przypadków ASF u dzików i ognisk u świń. W 2019 roku stwierdzono 2472 przypadki ASF w 48 ogniskach a w 2020 roku 4152 przypadków na 104 ogniska. Choroba rozprzestrzeniała się na teren 10 województw. 70 proc. ognisk ASF występuje w Polsce w stadach do 50 sztuk.

Wśród podstawowych przyczyn niepowodzenia dotychczasowej walki z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF, do którego należą m.in. organizacje producentów mięsa, wymienia brak współpracy najważniejszych grup zaangażowanych w walkę z ASF - służb weterynaryjnych, rolników, myśliwych i polityków.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W ocenie organizacji walce z chorobą nie sprzyjają dobre warunki paszowe dla dzików na polach, duży roczny przyrost populacji tych zwierząt, ciepłe i w większości bezśnieżne zimy. Na to nakłada się zła kondycja finansowa kół łowieckich i zaniżone plany łowieckie.

Zdaniem "Porozumienia" w Polsce brakuje świadomości społecznej i zrozumienia konieczności radykalnego ograniczenia populacji dzików powiązanej z brakiem woli części myśliwych do intensywnego odstrzału dzików. Nie ma też świadomości społecznej o stratach ponoszonych przez sektor produkcji wieprzowiny (producentów żywca, przetwórców, handlowców) w związku z ograniczeniami wynikającymi w występowaniem choroby.

"+Porozumienie+ wnioskuje o podjęcie działań, które mogą ograniczyć, a w konsekwencji wyeliminować występowania ognisk ASF przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Było to możliwe Czechach, Belgii, Estonii, na Węgrzech, a także jak dotychczas sprawdza się w Niemczech" - czytamy na stronie Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG.

Można to osiągnąć poprzez np. zostawienie w uprawach kukurydzy pasów dla myśliwych do odstrzału dzików; zwiększenie planów łowieckich aby ograniczyć populację dzików, a jednocześnie poszukiwać padłych dzików z wykorzystaniem przeszkolonych psów; wyznaczenie rejonów newralgicznych do walki z ASF u dzików (zwalczanie punktowe) w oparciu od układ dróg krajowych oraz korytarzy migracji zwierząt.