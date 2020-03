Norwegia utrzyma produkcję ryb i owoców morza w obliczu pandemii koronawirusa

Marcin Kuc, Jaja w kuchni: Wielki szacunek dla szefów kuchni, którzy dostosowali menu do warunków dowozu

Norwescy producenci owoców morza wraz z sektorem transportu dążą do utrzymania podaży owoców morza zarówno w kraju, jak i za granicą. 14 marca norweskie Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa wydało komunikat w którym informuje, że wsparcie produkcji oraz łańcucha dostaw żywności jest w tym momencie kluczowe dla społeczeństwa.

- „Norweski przemysł rybny odgrywa bardzo ważną rolę w łańcuchu dostaw żywności, nie tylko

w Norwegii, ale także na całym świecie. W tej trudnej sytuacji ważne jest wspieranie społeczeństwa poprzez zapewnienie wszystkim dostępu do zdrowych i pożywnych produktów spożywczych” - mówi Odd Emil Ingebrigtsen, nowo powołany Minister ds. Rybołówstwa i Owoców Morza w Norwegii.

- „Prawdopodobnie teraz bardziej niż kiedykolwiek ważne jest utrzymanie produkcji oraz dostaw zdrowej i wartościowej żywności. Cieszymy się, że norweski rząd dostrzega istotną rolę jaką

w obecnej sytuacji odgrywa sektor rybołówstwa i akwakultury. Zależy nam na tym znaleźć rozwiązania, które pozwolą utrzymać podaż norweskich owoców na dobrym poziomie” - mówi Renate Larsen, prezes zarządu Norweskiej Rady ds. Ryb i Owoców Morza.

W Norwegii, podobnie jak w większości innych krajów europejskich, władze państw podjęły radykalne kroki, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19. Zostały zamknięte szkoły, kina, restauracje oraz bary, a obywateli nieustannie zachęca się do pozostania w domu tak długo jak to możliwe.

Przemysł rybny ma obecnie kluczowe znaczenie w produkowaniu i dostarczaniu bogatych w cenne wartości odżywcze produktów spożywczych. Dlatego pracownicy zakładów w Norwegii będą mogli skorzystać z pomocy w postaci opieki nad dziećmi, a przemysł transportowy zostanie zwolniony z niektórych rygorystycznych przepisów dotyczących kwarantanny dla personelu, aby zapewnić przepływ towarów przez granice.

W ostatnim tygodniu nastąpiły zamknięcia wielu granic państw w całej Europie, w tym także

w Polsce i w Norwegii. Jednak nie ma to wpływu na ograniczenia w transporcie towarów. Potwierdza to rozporządzenie polskiego rządu wydane 13 marca oraz oświadczenie rządu Norwegii z 15 marca, a także wytyczne wydane przez Komisję Europejską.

Norwegia eksportuje 95% swoich ryb i owoców morza, dlatego norweski przemysł nieustannie współpracuje z rządem w celu zapewnienia płynnej logistyki i dostaw żywności do krajów objętych pandemią.

- „Nikt nie spodziewał się, że przyjdzie nam funkcjonować w tak trudnych okolicznościach. Sytuacja jest dynamiczna i ciężko jest przewidzieć co się jeszcze wydarzy. Jednak musimy pamiętać o zbilansowanej diecie, która wspiera odporność naszego organizmu. Ryby i owoce morza to jedne z najzdrowszych i najlepszych produktów spożywczych. Dlatego zapewnienie stabilnych dostaw jest naprawdę kluczowe dla społeczeństwa, a jako naród słynący z ryb i owoców morza bardzo poważnie podchodzimy do tego zadania.” – mówi Renate Larsen.