Norweski łosoś nie był źródłem koronawirusa na pekińskim bazarze

"Dla całkowitej pewności możemy wstrzymać eksport łososia do Chin" - powiedział na wideokonferencji z dziennikarzami.

Powrót Covid-19 do chińskiej stolicy w ciągu ostatnich sześciu dni spowodował obawy, że całe miasto będzie zamknięte, jeśli liczba nowych przypadków wzrośnie.

Chiny wstrzymały import europejskiego łososia po informacjach w sobotę, że koronawirusa wykryto na sprzęcie do oprawiania ryb używanym na targu Xinfadi w Pekinie, co spowodowało usunięcie łososia z półek w pekińskich supermarketach.

Norweski urząd ds. bezpieczeństwa żywności poinformował z kolei, że nie ma dowodów na to, że łosoś mógłby zostać zainfekowany.

W związku z nowymi zakażeniami w Pekinie hurtowy targ Xinfadi, największy taki targ w Azji, który odpowiada za 80 proc. zaopatrzenia chińskiej stolicy w towary rolno-spożywcze, został zamknięty. Kompleks Xinfadi składa się z hal targowych i magazynów zajmujących obszar prawie 160 boisk piłkarskich. Jest ponad 20 razy większy niż targ z owocami morza w mieście Wuhan, gdzie według jednej z hipotez koronawirus zaatakował po raz pierwszy.

W poniedziałek dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. sytuacji nadzwyczajnych dr Mike Ryan powiedział, że według hipotezy WHO do rozprzestrzeniania się nowej fali wirusa w Chinach mógł się przyczynić import łososi lub niewłaściwe ich pakowanie.