Nowa linia produktów Mróz... i już! w sieci Biedronka w nadmorskich miejscowościach

Autor: op. AT

Data: 28-07-2022, 15:17

Nowa linia produktów Mróz... i już! trafiła właśnie do sieci sklepów Biedronka w nadmorskich miejscowościach.

Nowa linia produktów Mróz... i już! w sieci Biedronka w nadmorskich miejscowościach. fot. mat. pras.

Nowa linia produktów Mróz i już w Biedronce

Smacznie w biegu? To możliwe! Linia kanapek i bagietek dostępna w sieci sklepów Biedronka.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Kanapki w kształcie trójkątów oraz bagietki to propozycje atrakcyjnych przekąsek w biegu od Foodmakers, producenta dań convenience wchodzącego w skład grupy Mróz. Wachlarz propozycji jest szeroki i pozwoli odkryć ulubiony smakowy wariant większości wielbicieli kanapek. Produkty dostępne są w sprzedaży w sklepach sieci Biedronka na terenie Pomorza.

Bagietka czy kanapka? Wybór należy do Ciebie!

Klienci mają możliwość wyboru spośród różnych wariantów - zarówno w przypadku kanapek jak i bagietek do dyspozycji są trzy opcje smakowe. Bagietki dostępne są w opcji z szynką i jajkiem, z szynką, serem i szczypiorkiem oraz z panierowanym kurczakiem. W przypadku kanapek do wyboru są opcje: z boczkiem i jajkiem oraz opcja z kurczakiem. Zarówno bagietki jak i kanapki zróżnicowane są również pod względem pieczywa - część z kanapek występuje w wariancie z ciemnym a część z jasnym chlebem. Podobnie sytuacja wygląda przy bagietkach.

Mróz... i już! - świeżość ponad wszystko

Dzięki unikatowej technologii Cleanroom wykorzystywanej w pomieszczeniach produkcyjnych, kanapki i bagietki Mróz...i już charakteryzują się długą przydatnością do spożycia przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowego smaku i świeżości.

Produkty marki Mróz... i już! powstają w zakładzie produkcyjnym Foodmakers, firmy będącej częścią grupy Mróz S.A. Dzięki unikalnym recepturom oraz wydajności produkcyjnej, Foodmakers dynamicznie rozwija się na przestrzeni ostatnich lat, dostarczając produkty do sieci sklepów Żabka oraz na stacje Orlen. Firma rozwija również własne portfolio produktowe - marka "Mróz... i już!" oferuje gamę produktów do zjedzenia na zimno, z kolei "Bistro" to linia dań gotowych inspirowanych kuchniami świata do spożycia na ciepło.

Mięso wykorzystywane w produkcji dań gotowych pozyskiwane jest lokalnie, z należących do grupy Mróz S.A. zakładów mięsnych. To praktycznie zastosowanie kluczowej strategii firmy - "Od pola do stołu".