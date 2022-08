Nowość: Parówki Dobre – rewolucja na rynku parówek

Data: 29-08-2022, 15:15

Dolina Dobra - producent mięsa z Przechlewa rozszerza swoje portfolio i wprowadza parówki Dobre - charakteryzujące się doskonałym smakiem i jakością polskiego mięsa w przystępnej cenie.

Nowość: Parówki Dobre – rewolucja na rynku parówek. fot. mat. pras.

Dolina Dobra powstała z chęci podkreślenia tego, co dla konsumentów jest ważne: pochodzenia z Przechlewa na Pomorzu oraz jakości i smaku produktów. Jednocześnie jest ona odpowiedzią na oczekiwania klientów, którzy chętnie sięgają po polskie produkty i wspierają krajowych producentów. Dolina Dobra może pochwalić się tylko polską hodowlą, dzięki czemu kupując produkty z portfolio marki mamy pewność, że wybraliśmy w 100% polskie mięso.

Nowością w asortymencie Doliny Dobra są parówki Dobre.

„Parówki Dobre powstały z potrzeby stworzenia produktu, który charakteryzuje przystępna cena, bez uszczerbku na jakości i smaku. W tych aspektach nie idziemy na kompromisy. Dlatego przygotowaliśmy produkt o czystym składzie i wyjątkowym smaku. Po przeprowadzeniu badania produktu typu „blind test” wśród grupy kilkudziesięciu zewnętrznych testerów, wiemy, że konsumenci zdecydowanie wybierali nasz produkt i podkreślali właśnie smak, jako jego wyróżnik. Jako Dolina Dobra także gwarantujemy naturalny skład, dzięki czemu jesteśmy pewni, że Parówki Dobre zrewolucjonizują rynek w tej kategorii produktów”- podkreśla Artur Węgłowski, Dyrektor Handlowy Goodvalley, producenta marki Dolina Dobra

Parówki tak dobre, że można je jeść… bez gotowania

Produkt składa się w 72% z mięsa wieprzowego co jest standardem wśród liderów tej kategorii. Natomiast co czyni parówki Doliny Dobrej lepszymi, to że w całości jest to polskie mięso wieprzowe najwyższej jakości. W przeciwieństwie do konkurencyjnych produktów, dostępnych w podobnej cenie, Parówki Dobre charakteryzuje naturalny skład: bez konserwantów oraz glutenu. Produkt zawiera tylko naturalne dodatki oraz przyprawy. Parówki Dobre pakowane są w bezpieczne opakowania typu vacuum, co pozwoliło na zoptymalizowanie kosztów produktu, czyniąc go dodatkowo konkurencyjnym cenowo w swojej kategorii, w stosunku do produktów konkurencji.

Nowy produkt na sklepowych półkach

Parówki Dobre są obecne lub za chwilę będą we wszystkich najlepszych sieciach handlowych i mniejszych sklepach tradycyjnych. Z premierą produktu związane jest duże wsparcie marketingowe oraz promocje i samplingi. Sugerowana cena detaliczna Parówek Dobrych: 4,99 zł/opak.