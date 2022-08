Nowy pomysł na odbudowę polskiego sektora wieprzowego. Rusza Akademia Produkcji Prosiąt

Rozpoczął się nabór na „Akademię Produkcji Prosiąt" prowadzoną przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Zajęcia mają na celu podnoszenie kwalifikacji polskich hodowców poprzez zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Rozpoczął się nabór na „Akademię Produkcji Prosiąt" prowadzoną przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. fot. pexels.com

- Doskonalenie zawodowe przez całe życie wydaje się być dziś jedynym kierunkiem dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową i iść naprzód. Sukces produkcji prosiąt, to kombinacja wielu elementów, od genetyki i żywienia, poprzez profilaktykę aż po organizację produkcji, w których wiedza jest elementem spajającym i warunkującym sukces ekonomiczny. Kurs w „Akademii produkcji prosiąt” to rozwój i wielostronne umiejętności zarówno teoretyczne jak i praktyczne użyteczne i kluczowe do odniesienia sukcesu branży i na każdym stanowisku - mówi dr inż. Janusz Wojtczak, kierownik kursu.