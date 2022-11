Wybory w Brazylii, które miały miejsce w 30 października 2022 z wielu powodów przejdą do historii oraz będą miały konsekwencje wykraczające daleko poza granice kraju. Dla Unii Europejskiej wygrana Luli stanowi sygnał do możliwości odmrożenia porozumienia handlowego z Mercosurem - ocenia Copa Cogeca.

W istocie polemiczna umowa zawarta z latynoamerykańskim blokiem handlowym w 2019 r., nie została ratyfikowana. Cztery lata temu Parlament Europejski oraz niektóre państwa członkowskie wyraźnie wskazały, że nie mogą wyrazić poparcia dla porozumienia z uwagi na jego istotny negatywny wpływ na unijne rynki rolne oraz środowisko.

Czy posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz państwa członkowskie nagle zmienią stanowisko w zależności od orientacji politycznej nowo wybranego prezydenta?

Mimo tego, że państwa członkowskie w konkluzjach Rady z dn. 8 maja 2018 r. zwróciły się o utrzymanie porozumienia mieszanego z Mercosurem, w zeszłym miesiącu przekazano informację, że Komisja Europejska oczekuje na wyniki wyborów, aby przedstawić zmodyfikowane podejście.

Według Politico „W celu reaktywacji umowy, Bruksela chce odebrać państwom możliwość veta oraz wykorzystać szerokie uprawnienia handlowe UE, aby ratyfikować porozumienie na poziomie unijnym. Będzie to wymagało większości w Radzie i Parlamencie Europejskim, a nie w parlamentach państw UE 27 i niektórych parlamentach regionalnych.

Jest to droga dozwolona z prawnego punktu widzenia, jednak brzemienna w skutki polityczne (…).”

Według Copa-Cogeca jeżeli te manewry zostaną w późniejszym etapie potwierdzone, sytuacja ta jest szokująca.

Rozumiemy że w związku z wojną w Ukrainie, Unia Europejska powinna szukać nowych możliwości handlowych oraz wdrażać istniejące porozumienia. My podzielamy ten cel. Jednakże poprzez forsowanie ratyfikacji umowy UE-Mercosur, Komisja może jeszcze bardziej narazić zrównoważoność europejskiego rolnictwa - ocenia organizacja.

Już w 2019 r. miał miejsce zdecydowany sprzeciw wobec porozumienia. Czy można więc oczekiwać czegoś innego niż jeszcze większego oporu europejskiej społeczności rolniczej wobec porozumienia, które ignoruje aktualną sytuację, uwzględniając głównie strategię od pola do stołu oraz konsekwencje wojny w Ukrainie dla unijnych rolników i spółdzielni rolnych?

Komisja Europejska z pewnością uzasadni, że dyrektywa w sprawie wylesiania obejmująca produkty importowane, która została przyjęta przez Parlament Europejski we wrześniu 2022 r., umocni możliwość kontroli zrównoważoności porozumienia. Nie rozwiąże to jednak problematycznych elementów porozumienia, jeżeli chodzi o rolnictwo.

Copa-Cogeca wyróżnia przynajmniej trzy punkty, odnośnie których Komisja nie była w stanie zapewnić satysfakcjonujących odpowiedzi w ciągu trzech lat od podpisania porozumienia:

Po pierwsze, Copa-Cogeca zwraca uwagę, że pomimo zagwarantowania dostępu unijnym produktom, takim jak wino, nabiał, oliwa z oliwek, niektóre owoce i warzywa, a także ograniczeniom geograficznym, rozdział dotyczący rolnictwa w porozumieniu z Mercosurem nie jest zrównoważony, zwłaszcza dla już teraz delikatnych sektorów rolnych, takich jak wołowina, drób, ryż, sok pomarańczowy, cukier czy etanol.

Biorąc za przykład sektor wołowiny, można łatwo zauważyć, że to porozumienie przeniesie siłę przetargową z unijnych rolników na duże przedsiębiorstwa w krajach Mercosuru - ocenia organizacja.

Po drugie, skumulowane oraz trudne do zmierzenia skutki wszystkich, już podpisanych przez UE porozumień stanowią przedmiot obaw europejskich rolników. Te obawy potwierdziło badanie skutków umów handlowych na produkty rolne przeprowadzone przez Komisję.

W tym kontekście, porozumienie między Unią Europejską a Mercosurem może być kroplą przepełniająca czarę.

W 2019 r. porozumienie to utrudniłoby sytuację unijnych rolników z uwagi na podwójne standardy w zakresie elementów, które zabronione w UE, są tolerowane w kontekście przywozów.

Najlepszym przykładem jest tutaj sektor buraka cukrowego. W ramach tej umowy Europa będzie importowała cukier i etanol, które w żadnym stopniu nie spełniają naszych standardów produkcji. Tylko w Brazylii stosuje się 27 herbicydów i insektycydów zakazanych w UE.

- Od porozumienia politycznego z 2019 r., obserwujemy w UE regulacyjną falę tsunami wraz z rozwojem europejskiego Zielonego Ładu. Obecnie w Brukseli odbywają się dyskusje na temat dziesiątek inicjatyw regulacyjnych mających wpływ na rolnictwo, takich jak odbudowa zasobów przyrodniczych, bioróżnorodność, emisje przemysłowe, stosowanie środków ochrony roślin, dobrostan zwierząt etc. Z drugiej strony wojna w Ukrainie dotkliwie dotyka produkcję żywności UE, prowadząc do wzrostu kosztów, które przewyższają te, z którymi zmaga się nasza konkurencja. Będzie to szczególnie widoczne na rynkach nawozów oraz energii. Stanowczo potępiamy, że Unia Europejska nie uwzględniła jeszcze konsekwencji rosyjskiej agresji dla unijnego rolnictwa w rozmowach na temat Zielonego Ładu. Kraje Mercosuru zwiększą swoją konkurencyjność, jako że są w mniejszym stopniu dotknięte przez konsekwencje konfliktu w Ukrainie - ocenia Przewodnicząca Copa, Christiane Lambert.