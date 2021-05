Nowy projekt zmian dotyczący zwalczania ASF

Składamy projekt dotyczący zwalczania afrykańskiego pomoru świń - zapowiedziała na konferencji prasowej Małgorzata Tracz (KO). Ustawą naprawczą chcemy pokazać systemowe rozwiązania, jak walczyć z wirusem ASF - dodała.

Autor: PAP

Data: 25-05-2021, 14:38

Nowy projekt zmian dotyczący zwalczania ASF

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw został złożony we wtorek w Sejmie. Dotyczy on uporządkowania regulacji prawnych związanych ze zwalczaniem wirusa afrykańskiego pomoru świń, w tym prowadzenia odstrzałów sanitarnych dzików, zapobiegania ASF oraz łagodzenia jego skutków w stosunku do rolników ale i zwierząt.

Tracz poinformowała, że obywatelski zespół przygotował zmiany naprawiające sytuację po ustawie, którą przygotował były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. W jej ocenie projekt, zakładający przede wszystkim odstrzał dzików, okazał się totalną porażką rządu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Posłanka podała, że w 2019 r. było 48 ognisk ASF u świń, 2477 przypadków u dzików. W 2020 r. - już po wprowadzeniu ustawy - 103 ogniska u świń i 3934 przypadki u dzików, zwiększył się też zasięg terytorialny - pomór najpierw był na ścianie wschodniej, obecnie po przejściu przez całą Polskę jest w woj. lubuskim i przechodzi do Niemiec.

Jak mówiła Tracz, według statystyk na odstrzelonych 84,5 tys. dzików, 458 miało ASF, czyli tylko 0,5 proc. miało chorobę, tymczasem wśród padłych stwierdzono 2,5 tys. przypadków ASF.

Z łącznej puli 133 mln zł na nieefektywny - zdaniem Tracz - odstrzał wydano 82 mln zł, gdy na skuteczny nadzór bierny, czyli wyszukiwanie padłych dzików, tylko 2,5 mln zł.

Przypomniała, że od początku opozycja, eksperci, organizacje pozarządowe były przeciwne odstrzałom dzików.

"Dziś ustawą naprawczą chcemy pokazać systemowe rozwiązania, jak walczyć z wirusem ASF. Chcemy przestawić środki finansowe na nadzór bierny i bioasekurację, odstrzał sanitarny tylko w koniecznych sytuacjach oraz rozróżnienie odstrzału od polowań dla rozrywki i lepsze wsparcie bioasekuracji dla małych gospodarstw" - tłumaczyła.

Posłanka liczy na bardzo szybką debatę nad tym projektem w komisji rolnictwa i że nie trafi on do "zamrażarki" u marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

ASF występuje w Polsce od 2014 r., kiedy wykryto tylko jedno ognisko tej choroby w woj lubuskim. W 2020 r. stwierdzono aż 104 ogniska. Choroba rozprzestrzeniła się na teren 10 województw. 70 proc. ognisk ASF występuje w Polsce w stadach do 50 sztuk.