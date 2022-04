Nowy rynek dla polskich jaj już otwarty. Pierwszy transport ruszy już w kwietniu

Izrael otwiera się na jaja z Polski. Pierwszą polską firmą, która otrzymała zgodę na eksport swoich produktów na ten rynek są Fermy Woźniak. Spółka zabiegała o to od lat.

Izrael otwiera się na polskie jaja. fot. shutterstock

Izrael otwiera się na polskie jaja

Fermy Drobiu Woźniak jako jedyny polski producent jaj konsumpcyjnych i przemysłowych otrzymały zgodę na eksport swoich produktów do Izraela. Pod koniec marca br. odbył się audyt, którego celem było zatwierdzenie Polski, jako izraelskiego eksportera. Wcześniej rodzimi producenci nie mogli wysyłać swoich towarów do tego państwa.

W marcu przedstawiciele Służb Weterynaryjnych Izraela (IVSAH) wyrazili chęć przyjazdu do Polski w celu wdrożenia procedury zniesienia zakazu importu jaj konsumpcyjnych, który trwał od kilku lat i dotyczył Polski.

W audycie, który miał charakter kontroli i miał zaważyć na dalszych możliwościach współpracy, brały udział po stronie polskiej Fermy Drobiu Woźniak, Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz (KiPDiP) oraz Inspekcja Weterynaryjna.

Fermy Woźniak o perspektywach eksportu jaj do Izraela



- Izrael to dla nas bardzo cenny kierunek eksportowy. Staraliśmy się o tę współpracę kilka lat, tocząc rozmowy z polskimi organami państwowymi. Cieszy nas bardzo, że jako największa firma zajmująca się produkcją jaj konsumpcyjnych i przemysłowych w kraju zostaliśmy wybrani przez Izrael, aby na naszym terenie przeprowadzili audyt. Sprostaliśmy niezwykle wymagającym kryteriom, dzięki czemu dwie nasze sortownie już otrzymały stosowne pozwolenia na eksport i na ten moment jesteśmy jedynymi zakładami z czterech przystępujących do audytu firm, które mogą wysyłać jaja do Izraela – podkreśla Barbara Woźniak, pełnomocnik zarządu Ferm Drobiu Woźniak.

Rusza eksport polskich jaj do Izraela



W trakcie pobytu w Polsce przedstawiciele IVSAH audytowali gospodarstwa Ferm Drobiu Woźniak oraz proces produkcyjny firmy, rozpatrując kwestie bezpieczeństwa żywności. Od kwietnia polskie jaja, które trafią do Izraela, będą pochodziły z ferm polskiego producenta usytuowanych w Żylicach oraz Białogrodzie.