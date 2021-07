Nutri-Score - cola light z lepszą oceną niż mętny sok jabłkowy

System Nutri-Score pomija wytyczne żywieniowe, nie analizuje pełnej matrycy żywieniowej, nie jest oparty na naukowych podstawach, skupia się jedynie na poszczególnych grupach składników odżywczych, oceniając je jednoznacznie jako pozytywne bądź negatywne, bez uwzględnienia zaleceń żywieniowych w zakresie wielkości ich udziału w diecie - mówi Julian Pawlak, prezes Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

Julian Pawlak, prezes Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) opowiada o paradoksach systemu Nutri-Score

W ocenie wielu organizacji krajowych i zagranicznych, choć wynika ze słusznych pobudek, mających na celu zachęcić konsumentów do dokonywania lepszych wyborów żywieniowych, jest rozwiązaniem niewłaściwym.

To uproszczona ocena promująca produkty wysoko przetworzone, a dyskryminująca te tradycyjne, całkowicie zmieniająca koncepcję zbilansowanej diety.

System nie wpisuje się w przyjętą przez Unię Europejską politykę zrównoważonej produkcji i promocji właściwych nawyków żywieniowych, poszkodowani mogą być rolnicy i przetwórcy, oferujący naturalne produkty, a szczególnie mali i średni producenci żywności.

Jakie szanse daje system Nutri-Score. Czy rzeczywiście jest czytelnym oznakowaniem żywności mającym na celu pomoc konsumentom w dokonywaniu prozdrowotnych wyborów żywieniowych?

W ocenie wielu organizacji krajowych i zagranicznych, w tym i Stowarzyszenia KUPS, Nutri-Score, choć wynika ze słusznych pobudek, mających na celu zachęcić konsumentów do dokonywania lepszych wyborów żywieniowych, jest rozwiązaniem niewłaściwym. Przede wszystkim spłaszczenie oceny wartości odżywczej do 5-punktowej skali od A do E nie jest odpowiednią drogą do wskazywania klientom jakościowych produktów. System Nutri-Score pomija wytyczne żywieniowe, nie analizuje pełnej matrycy żywieniowej, nie jest oparty na naukowych podstawach, skupia się jedynie na poszczególnych grupach składników odżywczych, oceniając je jednoznacznie jako pozytywne bądź negatywne, bez uwzględnienia zaleceń żywieniowych w zakresie wielkości ich udziału w diecie. To uproszczona ocena promująca produkty wysoko przetworzone, a dyskryminująca te tradycyjne, całkowicie zmieniająca koncepcję zbilansowanej diety. W naszej ocenie takie uproszczenie w żaden sposób nie przyczyni się do zmiany nawyków żywieniowych, a wręcz przeciwnie, może prowadzić do sięgania po produkty uzyskujące przykładowo ocenę A, które są wysoko przetworzone i zawierają sztuczne substancje, nie uwzględniane w ocenie systemu. Potrzebna jest edukacja żywieniowa i jej proste przedstawianie konsumentowi, opierające się również na zrozumiałych dla odbiorców oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych.

Jakie zagrożenia płynące z tego systemu zauważa KUPS?

W naszej ocenie wprowadzenie dodatkowego znakowania pokroju Nutri-Score nie przyczyni się do edukacji konsumenckiej i zmiany postaw żywieniowych, a także nie łączy się z polityką Unii Europejskiej, tzw. Zielonego Ładu czy „od pola do stołu”. Będzie służyło przede wszystkim konkurowaniu produktów i producentów między sobą. System nie wpisuje się w przyjętą przez Unię Europejską politykę zrównoważonej produkcji i promocji właściwych nawyków żywieniowych, poszkodowani mogą być rolnicy i przetwórcy, oferujący naturalne produkty, a szczególnie mali i średni producenci żywności. Przykładem może być sok z owoców, zawierający wiele składników odżywczych, ale i naturalny cukier, czy oliwa z oliwek – zdrowa, jednak w systemie Nutri-Score zasługująca na ocenę E ze względu na zawartość tłuszczu. Paradoks.

Jak system oznacza soki, nektary i napoje owocowe? Czy to korzystne oznaczenia i – co najważniejsze – zgodne z prawdą?

Przykładowo prawie wszystkie soki owocowe, pomimo pozytywnego wpływu na organizm udowodnionego badaniami naukowymi, otrzymają ocenę C,D lub E, zgodnie ze wzorem matematycznym stosowanym w Nutri-Score. A są to przecież produkty w pełni naturalne, bez środków konserwujących, sztucznych barwników czy aromatów, za to zawierające wiele cennych substancji odżywczych. Tej informacji jednak zabraknie, jeśli system Nutri-Score stanie się obowiązkowy. Jesteśmy jak najbardziej za edukacją żywieniową konsumentów, za stosowaniem rozwiązań wspierających rozpoznawanie na półce sklepowej produktów wysokiej jakości – jednak francuski system ma zasadnicze wady, rzutujące na jego skuteczność.

Czy to prawda, że system dokonuje oceny produktów żywnościowych poprzez np. ilości cukrów i tłuszczy, ale nie oddziela tych „dobrych” i naturalnych od tych szkodliwych (łosoś z niższą oceną niż czekoladowe płatki śniadaniowe?)

Dokładnie tak jest. Stosowanie systemu Nutri-Score prowadzi do paradoksów: przykładowo, zgodnie z przyjętym wzorem matematycznym oceny wartości odżywczej produktu, cola light będzie miała lepszą ocenę od mętnego soku jabłkowego. Wynika to z prostego faktu: sok, oprócz licznych składników odżywczych, zawiera naturalnie występujący cukier, pochodzący z owoców, zaś w coli wykorzystany zostanie np. sztuczny słodzik, co pozwoli na uzyskanie lepszej oceny w skali Nutri-Score. Nie jest to więc miarodajne, choć konsumenci mogą mieć takie przekonanie. Komunikaty wizualne zawsze są skuteczniejsze od werbalnych, dlatego klient widząc czerwone oznaczenie versus zielone, może nieświadomie sięgać po produkty zielone czyli mniej korzystne żywieniowo. Dowodzą tego badania konsumenckie wykazujące, że zastosowanie kolorów do oznaczenia składników produktu bardzo silnie wpływa na ocenę produktów i wybory zakupowe. Wnioski z tych badań wykazują, że jest to narzucenie kontroli nad zachowaniami konsumenckimi i wprowadzanie konsumentów w błąd przez uproszczoną komunikację.

Czy system Nutri-Score jest popularny w innych krajach? Jakie są doświadczenia z tamtych rynków?

System jest stosowany we Francji, z której pochodzi, aktualnie został też wprowadzony w Niemczech od listopada zeszłego roku jako dobrowolny. Niemniej w debacie na poziomie europejskim jest wiele głosów wskazujących słabości tego systemu, przykładowo: COPA COGECA, czyli europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze, czy włoska Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti. Wszyscy zgadamy się co do jednego: konieczne są działania na poziomie europejskim, ale i krajowym, przyczyniające się do pozytywnych zmian w nawykach konsumenckich. System Nutri-Score w naszej ogólnej ocenie nie jest jednak rozwiązaniem, mogącym przynieść realną zmianę. Konieczna jest rzetelna edukacja kupujących i pozytywne zachęcanie do zmiany, bez chęci zastosowania jednego, spłaszczonego systemu oceny, w który nie wpisują się tak korzystne produkty dla zdrowia, jak oliwa z oliwek, soki owocowe czy produkty tradycyjne, jak chociażby grecki ser feta.

Dziękuję za rozmowę.