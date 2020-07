Od dziś można złożyć w ARiMR wniosek o dofinansowanie dla hodowców ryb

Czas na ich złożenie jest krótki – nabór potrwa tylko do 15 lipca 2020 r.

Ruszył kolejny nabór wniosków o tzw. pomoc suszową, jednak jest on adresowany do konkretnego sektora. Tym razem o wsparcie mogą wystąpić rolnicy prowadzący chów lub hodowlę ryb słodkowodnych.

Wnioski można składać tylko przez dwa tygodnie – ostatni dzień na ich złożenie to 15 lipca 2020 r.

Kto może złożyć wniosek?

O pomoc mogą starać się producenci rolni, którzy

- w 2019 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

- posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii,

- złożyli do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

O jaką pomoc można się ubiegać?

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Wysokość dofinansowania będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.

Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski są przyjmowane w biurach powiatowych Agencji. Można je składać osobiście, o ile w danej placówce istnieje taka możliwość. Można je również dostarczyć do udostępnionych wrzutni - w tym przypadku do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego), na które Agencja przekaże informację o przyjęciu wniosku. Dokumenty można też przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.