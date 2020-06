Od pola do stołu - Jak nowa unijna strategia wpłynie na branżę mięsną? (analiza)

20 maja Komisja Europejska przyjęła strategię “Od pola do stołu”, która ma budować “zdrowy i w pełni zrównoważony system żywności.” Dokument wyznacza szereg założeń, które mogą znacząco zmienić kształt unijnego rolnictwa do 2030 roku. Czy ogłoszenie strategii to dobra czy zła wiadomość dla polskiej branży mięsnej?