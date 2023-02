O projekcie LabFarm napisaliśmy jako pierwsi w grudniu 2021 roku. Co ciekawe, jest on inicjatywą działającego od lat w branży mięsnej Jarosława Krzyżanowskiego, twórcy drobiarskiej grupy KPS.

Jak mówił nam przedsiębiorca (po szczegóły odsyłamy do tekstu Mięso z probówki będzie produkowane w Polsce. To projekt znanego biznesmena), po ponad 20 latach działalności na rynku drobiu i 30 w przemyśle mięsnym chce otworzyć nowy rozdział.

- Dla nas biznesowo jest to kolejne źródło pozyskiwania mięsa drobiowego, które możemy wykorzystać zarówno na etapie przetwórstwa, jak i do produkcji karmy dla zwierząt. Jesteśmy na takim etapie rozwoju, że możemy wykorzystać istniejący park maszynowy, sieć dystrybucji czy logistykę i jako pierwsza firma w Polsce rozpocząć produkcję, a docelowo - gdy już będą do tego odpowiednie regulacje prawne - sprzedaż produktów - wskazuje Krzyżanowski.