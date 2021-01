Ognisko ptasiej grypy w powiecie grudziądzkim

Masowy ubój drobiu z powodu epidemii ptasiej grypy we Francji

Według informacji PAP ognisko ptasiej grypy wystąpiło w gminie Świecie nad Osą.

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz powołał w tej sprawie w urzędzie wojewódzkim sztab kryzysowy. "Likwidowanych jest ok. 200 t ptaków. Służby weterynaryjne cały czas też działają. Ostatni raz ptasia grypa w stadzie hodowlanym w naszym województwie została stwierdzona w 2017 r. Od tego czasu na fermach w Kujawsko-Pomorskiem nie było przypadków tej choroby" podkreślił cytowany w komunikacie wojewoda.

W piątek rano wojewoda podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym teren ok. 3 km wokół miejsca stwierdzenia choroby określono jako zapowietrzony. Obszar w pobliżu ok. 10 km został uznany jako zagrożony ptasią grypą. Obejmuje on część powiatów grudziądzkiego, brodnickiego i wąbrzeskiego.

Na terenie zapowietrzonym m.in. właściciele drobiu muszą zadbać o to, aby nie był możliwy kontakt ptactwa z innym z sąsiednich gospodarstw lub z ptactwem dzikim. Obowiązkowe jest też stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego takich jak np. maty dezynfekujące.

Zacznij sprzedawać produkty spożywcze w sieci - wypróbuj serwis Giełda Rolna