Olewnik: Inwestujemy w zamienniki zachowując mięsne DNA

Adam Tubilewicz: Kiedy pojawił się pomysł na wejście firmy Olewnik w produkcję roślinną? Z jakich pobudek pani firma zdecydowała się na taki krok?

Anna Olewnik-Mikołajewska, Prezes Grupy Olewnik: Pomysł pojawił się już kilka lat temu. Stale monitorujemy trendy konsumenckie, prowadzimy badania i obserwujemy, jak zmieniają się preferencje żywieniowe Polaków. Wiedzieliśmy więc, że naszą branżę prędzej czy później czeka wprowadzenie do oferty zamienników mięsa. Według CBOS, w 2000 roku do niejedzenia mięsa przyznawał się 1 proc. procent dorosłych Polaków, dziś - już ponad 3 proc. I trend ten będzie się pogłębiał – zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich, bo to tam odsetek zadeklarowanych wegetarian i wegan jest zdecydowanie największy. Według różnych danych sięga nawet ponad 20 proc. Dlatego stopniowo i strategicznie przygotowywaliśmy się do odpowiedniego momentu na wprowadzenie do oferty zamienników mięsa. Mówimy tu o przygotowaniach zarówno w zakresie opracowania produktów, ich wsparcia marketingowego wraz ze strategią sprzedażową, jak i odpowiedniego zaplecza produkcyjnego. Efektami tej pracy są produkty marki Olewnik w linii Roślinne Smaki. Mamy świadomość, że dzięki takim wyrobom nie tylko otwieramy się na nowe grupy odbiorców, ale także bierzemy udział w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, co idealnie wpisuje się w wyznawane przez nas wartości.

Jakie są plany inwestycyjne firmy Olewnik w obszarze produkcji zamienników mięsa?

Stale rozbudowujemy nasz park maszynowy, co związane jest m.in. z projektem realizowanym przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest opracowanie funkcjonalnych, mięsno-roślinnych i roślinnych produktów oraz wdrożenie autorskich metod ich wytwarzania. Inwestycja ta jasno pokazuje kierunek rozwoju oferty marki Olewnik oraz naszego podejścia do produktów roślinnych. Jestem przekonana, że wyroby te stanowić będą nieodłączną część oferty wiodących zakładów mięsnych w Polsce. Zresztą wystarczy spojrzeć na sklepowe półki, by przekonać się, że już teraz tak jest. Dziś co trzeci Polak jest otwarty na spróbowanie roślinnych zamienników mięsa, a ponad 68 proc. deklaruje, że jedząc poza domem wybierają dania bezmięsne. Liczby te mówią same za siebie i trudno jest ignorować zmiany w zwyczajach żywieniowych. Dlatego też stale pracujemy nad rozwojem i rozbudową oferty w tym zakresie. A produkty, które już oferujemy, spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród konsumentów, co stanowi dla nas dodatkowy, pozytywny impuls do jeszcze cięższej pracy.

Jakie kategorie produktów roślinnych już są w ofercie Olewnik, a jakie pojawią się w najbliższym czasie?

Oferujemy naszym klientom linię produktów bezmięsnych „Roślinne Smaki”. Należą do nich wyjątkowa i niespotykana na rynku Zapiekana z warzywami, kasza jaglana lub soczewica. Ponadto są to bezmięsne kiełbaski grillowe z buraczkiem i szpinakiem. A niebanalne kolejne propozycje zaprezentujemy już niebawem. Posiadamy własne uprawy rolne, z których czerpać będzie własne uprawy strączkowe – to ogromna przewaga i zaleta. Naszym celem jest stworzenie autorskiej linii produktów alternatywnych dla wyrobów mięsnych. Dla przykładu – tradycyjny smalec zastąpimy smalczykiem z fasoli zwanym Fasolczykiem. Dbać będziemy jednak nie tylko o skład wyrobów, ale także o ich opakowania, które będą przyjazne środowisku. Tym samym stworzymy kompletne, pełnowartościowe produkty dla osób szukających zamienników mięsa z proekologicznymi opakowaniami.

Czy mocne wejście w trend wegetariański oznacza, że firma Olewnik zamierza zrezygnować z części produkcji wędliniarskiej czy też linie roślinne będą rozwijane równolegle z mięsnymi?

Oczywiście nie zrezygnujemy z produkcji wyrobów wędliniarskich. To ona od 30 lat stanowi i stanowić będzie w przyszłości najważniejszą część naszego biznesu. I to ona jest najmocniej zakorzeniona w DNA marki Olewnik. Stale opracowujemy więc nowe mięsne koncepty produktowe. Tworzymy kolejne wyroby wędliniarskie, które nie wymagają przechowywania w warunkach chłodniczych, rozwijamy gamę mięsnych przekąsek. Szczycimy się też faktem, iż nasze trzy produkty – Kabanosy Staropolskie, Kiełbasa Krakowska Staropolska i Myśliwska Staropolska – oznaczone są unijnym niezwykle cennym znakiem „Gwarantowana Tradycyjna Specjalności”. To potwierdzenie tradycyjnego składu i metody produkcji tych kiełbas, którym legitymujemy się jako jedna z niewielu marek wędliniarskich na polskim rynku.

Na rynku zamienników mięsa w Polsce konsument ma już spory wybór. Są to zarówno produkty dużych graczy, jak i start-upów. Jakimi argumentami chce do siebie przekonać konsumentów firma Olewnik?

Konkurencja jest spora, ale jednocześnie segment zamienników mięsa w naszej branży dopiero raczkuje. Przed nim bardzo dobre perspektywy rozwoju. Jest więc i będzie coraz więcej miejsca na nowe produkty roślinne. Marka Olewnik ma wiele atutów i przewag konkurencyjnych, którymi zachęcamy do zakupu naszych wyrobów. Na pierwszym miejscu stawiamy oczywiście doskonały i unikalny smak. Podkreślamy, że jesteśmy polskim producentem. Jak wynika z badań Kantar TNS, taka informacja zachęca do zakupu aż 87 proc. Polaków. Co ważne, za smakiem i polską produkcją, stoi najwyższa jakość surowców. Posiadamy własne uprawy rolne, dzięki czemu w pełni kontrolujemy cały cykl powstawania produktów – od pola, do stołu. Dbamy także o wygodę użytkowania – stawiamy na małe gramatury i niewielkie opakowania. To z kolei gwarantuje nam utrzymanie dłuższej świeżości oraz wspominany już komfort. Co więcej, staramy się, by opakowania te były w jak najwyższym stopniu biodegradowalne.

Nie jest tajemnicą, że w branży mięsnej panują rozbieżne opinie na temat trendu roślinnego i zamienników. Czy w pani ocenie wegetarianizm i fleksitarianizm to zjawiska korzystne dla branży, na których firmy mogą skorzystać czy też zagrożenie egzystencjalne?

Zmiany trendów postrzegamy jako szansę, a nie jako zagrożenie. Według nas to korzystna tendencja, która nie zagrozi produkcji wyrobów mięsnych. Z pewnością w jakimś stopniu odbierze firmom mięsnym ich dotychczasowych konsumentów, ale wydaje się, że żeby był to zauważalny odpływ, musi minąć jeszcze wiele lat. Naszą misją jest produkcja dobrego jedzenia – to nasz nadrzędny cel. I tym dobrym jedzeniem chcemy odpowiadać na potrzeby konsumentów reagując również na fakt, iż te potrzeby stale się zmieniają. Widzimy duży potencjał w zamiennikach mięsa. Pozwolą nam m.in. na rozwijanie kolejnych kanałów dystrybucji i poszerzenie grona odbiorców marki Olewnik. Dlatego już dziś mogę zapewnić, że roślinny kierunek rozwoju portfolio produktowego będzie u nas postępował – z korzyścią dla klientów i dla środowiska naturalnego, o które jako polska, rodzinna firma, dbamy nieprzerwanie od 30 lat.

Dziękuję za rozmowę.