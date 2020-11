Olipra, Credit Agricole na Internetowym FRSiH: Wzrost spożycia wołowiny to konsekwencja bogacenia się społeczeństwa

Zobacz nagranie całej debaty "Kondycja branży mięsnej – kto stracił, kto zyskał?" w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu:

Jakub Olipra wskazał, że czynnikiem, który pokazuje skalę problemów branży mięsnej jest eksport.

- W poprzednich latach mięso było jednym z najważniejszych źródeł wzrostu polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych. W 2020 r. dane za pierwsze siedem miesięcy pokazują wyraźne spadki we wszystkich kategoriach. Oczywiście, indywidualnie w sektorach mamy problemy, jak ptasia grypa, która sprawiła, że początek roku był bardzo trudny dla drobiarstwa. Zamknęła przed polskim drobiem m.in. Chiny i RPA, które silnie rosły w ostatnich latach w portfelach polskich eksporterów. Wieprzowina to niekończący się problem ASF plus pojawienie się wirusa w Niemczech, które kompletnie zmienia sytuację na unijnym rynku. W sytuacji, gdzie jeden z najważniejszych graczy traci dostęp do kluczowych rynków, tworzy się nadpodaż w UE i obserwujemy to na giełdzie niemieckiej, a to moim zdaniem nie jest koniec spadku cen - dodał.

Analityk podkreślił, że wszystkie te problemy łączy pandemia, która wpłynęła na branżę przede wszystkim poprzez zamknięcie kanału HoReCa.

- Do tej pory strategia polskiego eksportu była oparta produkt o dobrym stosunku jakości do ceny. Szliśmy w skalę produkcji i obniżanie kosztów, ale w mniejszym stopniu budowanie marek i wartości dodanej. Są oczywiście wyjątki, ale kiedy mamy pandemię i kanał HoReCa jest zamknięty albo silnie ograniczana jest jego działalność, automatycznie musimy wchodzić na sklepowe półki, a bez marki i renomy jest to utrudnione. Druga fala pandemii stanowi z tego powodu duże zagrożenie dla wyników sektora mięsnego - dodał.

Jakub Olipra wskazał także długookresowe zagrożenia dla branży.

- To m.in. Zielony Ład, który w zaproponowanym kształcie mocno ogranicza konkurencyjność cenową, ale też "Piątka dla zwierząt" - regulacja zdecydowanie negatywna dla sektora wołowiny i drobiu. Widzimy więc na horyzoncie dużo czarnych chmur nad sektorem mięsnym, które nie rozwiewają się, zwłaszcza, że druga fala pandemii blokuje ożywienie w sektorze HoReCa - wskazał.