Olsztyn zaczął odławiać dziki, w tym roku planowane złapanie 100 sztuk

Przed pandemią dziki w Olsztynie wyłapywała straż miejska. W związku z pandemią formacja ta przeszła pod kierownictwo policji i strażnicy kierowani są do innych zadań. Brak wyłapywania dzików i zdecydowanie mniejszy ruch w mieście spowodował, że dziki opanowały Olsztyn: ryją rabaty i wyjadają z nich cebulki kwiatowe, śpią pod drzewami w parkach, spacerują po osiedlach, a kilka dni temu liczące 3 dorosłe osobniki i 13 młodych stadko spacerowało po Starym Mieście wzbudzając z jednej strony lęk, z drugiej sensację wśród obecnych wówczas w tym miejscu ludzi. Nagranie stada spacerujących po starówce dzików stało się jednym z hitów internetu.

Rzecznik prasowa ratusza Marta Bartoszewicz poinformowała PAP, że miasto podpisało umowę z prywatną firmą na odławianie dzików. "Od kilku dni ta firma pracuje, udało się już odłowić 10 dzików. Docelowo w tym roku planowanych jest odłowienie 100 sztuk dzików, co w ocenie ekspertów powinno już dać wyraźną różnicę związaną z obecnością tych zwierząt w mieście" - powiedziała Marta Bartoszewicz.

Wynajęta przez miasto firma łapie dziki do odłowni, a następnie na miejsce wzywa lekarza weterynarii. Ten decyduje, czy złapany osobnik będzie uśpiony, czy wypuszczony wolno. "Ostatnio złapała się do odłowni locha i kilka młodych. Lekarz zdecydował o ich wypuszczeniu" - podkreśliła rzecznik ratusza.

Olsztyn dysponuje zarówno odłowniami stacjonarnymi, jak i mobilnymi. Eksperci uznali jednak, że trzeba zwiększyć ilość odłowni mobilnych, bo dziki szybko się uczą i nie chcą wchodzić do stacjonarnych odłowni. "Na najbliższej sesji radni zdecydują o zakupie kolejnych dwóch odłowni mobilnych" - powiedziała PAP Bartoszewicz.

Dziki przez lata były spotykane w północnych dzielnicach Olsztyna, które graniczą z lasami. "W tych lasach są wilki, a dodatkowo eksperci twierdzą, że od północy +idzie+ choroba dzików ASF. Te czynniki skłaniają zwierzęta do przemieszczania się na południe, dlatego przywędrowały do centrum miasta i idą do kolejnych, południowych dzielnic" - wytłumaczyła rzecznik prasowa ratusza. Dodała, że na inne niż dotąd migracje dzików ma wpływ także obwodnica miasta, która częściowo +odcięła+ zwierzętom drogę z miasta.