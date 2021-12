Oskarżenie w zw. uśmiercenia 223 świń w fermie w Przybkowie

Prokuratura Rejonowa w Szczecinku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi H. i Piotrowi T. w związku z uśmierceniem ze szczególnym okrucieństwem łącznie 223 świń na fermie w Przybkowie - powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Do przestępstw miało dojść w 2018 r.

Oskarżenie w zw. uśmiercenia 223 świń w fermie w Przybkowie /fot. fotobaza PAP

Sławomir H. 1 lutego 2018 r. objął stanowisko kierownika w fermie w Przybkowie pod Barwicami, którego zadaniem był m.in. nadzór i kontrola nad stanem zdrowia zwierząt, natomiast Piotr T. pracował tam jako lekarz weterynarz.

Jak podał w środę PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski, obu mężczyzn Prokuratura Rejonowa w Szczecinku oskarżyła o uśmiercenie ze szczególnym okrucieństwem łącznie 223 świń na fermie w Przybkowie. Obaj, zdaniem prokuratury, działali wspólnie i w porozumieniu.

Ze szczególnym okrucieństwem

W śledztwie ustalono, że 1 lutego 2018 r. obaj oskarżeni doprowadzili do śmierci nie mniej niż 165 sztuk świń. Jak podał prok. Gąsiorowski Sławomir H. i Piotr T. działali "ze szczególnym okrucieństwem, z naruszeniem obowiązujących norm". Zdaniem prokuratury, nie dopełnili oni obowiązku uprzedniego pozbawienia świadomości zwierząt. Użyli środka farmakologicznego do eutanazji w dawkach mniejszych niż zalecane lub w ogóle go nie podali, wstrzykując jedynie środek znieczulający i to także w niewystarczających dawkach. Następnie do zabicia zwierząt użyty został aparat techniczny do uboju zwierząt tzw. radical lub obuch młotka, którym były uderzane świnie w głowę.

Sławomir H. jeszcze 23 lutego 2018 r. miał doprowadzić do śmierci kolejnych 30 świń, uderzając zwierzęta obuchem młotka w głowę. Wówczas, jak ustalono w śledztwie, nie podał im żadnych środków farmakologicznych.

Natomiast Piotr T. uśmiercił kolejnych 28 świń 29 marca 2018 r., w tym, jak podał prok. Gąsiorowski, "11 sztuk w ogóle nawet nie próbował pozbawić świadomości". Bez znieczulenia podał im środek zabójczy.

Za uśmiercenie świń ze szczególnym okrucieństwem obu grozi do 3 lat pozbawienia wolności (zarzucane przestępstwa popełnione były w pierwszym kwartale 2018 r., jeszcze przed wejściem w życie zaostrzonych przepisów, zgodnie z którymi maksymalna kara to 5 lat więzienia - PAP).

Chore zwierzęta

Ponadto Piotr T. odpowiadać będzie przed sądem także za poświadczenie nieprawdy w dokumentach, o czyn zagrożony karą do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura ustaliła, że zamiast faktycznej daty uśmiercania zwierząt, czyli 1 lutego 2018 r., do książki leczenia zwierząt gospodarskich wpisał datę 31 stycznia 2018 r. W ocenie śledczych, jak podał prok. Gąsiorowski, zrobił to, by w dokumentach wskazać, że do uśmiercenia doszło jeszcze za poprzedniego kierownika fermy. "Chodziło o poprawę statystyki, a od niej zależały też wypłaty premii dla kierownika" - powiedział prok. Gąsiorowski.

"Sławomir H. nie przyznał się do zarzucanych czynów. W wyjaśnieniach powiedział, że zwierzęta były uśmiercane, ale w jego ocenie nie było to zachowanie sprzeczne z prawem. Działał z pobudek humanitarnych, chęci skrócenia cierpień zwierzętom. One według niego miały być chore" - powiedział prok. Gąsiorowski. Jednocześnie dodał, że prokuratura stoi na stanowisku, że część zwierząt mogła być faktycznie chora, ale ich selekcja do uśmiercenia była podyktowana tym, że "nie chciały rosnąć" i "były zbędne dla hodowli".

Do zarzucanych czynów nie przyznał się także Piotr T. "Mówił, że działał z pobudek humanitarnych, były zgłoszenia cierpień zwierząt, wynikające z ich stanu zdrowia. Nie zgadzał się z opinią biegłego z zakresu weterynarii i hodowli zwierząt. O poświadczeniu nieprawdy w dokumentach mówił, że wpisał taką datę, by zgadzała się z datą zestawienia sporządzonego przez kierownika dla zarządu firmy" - poinformował prok. Gąsiorowski.

Prokuratorskie śledztwo zostało wszczęte w kwietniu 2018 r. po tym, jak Prokuratura Rejonowa w Szczecinku uzyskała kluczowy dowód w sprawie. Był nim filmik, który został nagrany podczas zabijania świń obuchem młotka. Na filmie wyraźnie widać, jak podkreślił wówczas prokurator rejonowy w Szczecinku Janusz Bugaj, "bestialskie traktowanie tych zwierząt".

Akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi H. i Piotrowi T. został skierowany w grudniu 2021 r. do Sądu Rejonowego w Szczecinku.