Oszustwa na 21 mln zł. Właściciel zakładów mięsnych i współpracownicy oskarżeni

Do łódzkiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 62-letniemu właścicielowi zakładów mięsnych a także innym związanych z przedsiębiorstwem osobom. Mieli działać oni na szkodę kilkuset dostawców bydła na kwotę ponad 23 mln zł.

Właściciel zakładów mięsnych i współpracownicy oskarżeni o oszustwa o wartości ok. 21 mln zł./fot. shutterstock

Rzecznik Krzysztof Kopania poinformował o zakończeniu śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi i skierowaniu do sądu aktu oskarżenia.

To efekt śledztwa wszczętego przez prokuraturę i Komendę Miejską Policji w Łodzi z powodu doniesień złożonych przez licznych dostawców bydła, którzy nie otrzymali zapłaty. Chodzi o działające pod Łodzią zakłady przetwórstwa mięsnego, które miały w Łodzi sieć swoich sklepów firmowych,

"Jak wynika z zebranych dowodów zakłady nabywały bydło z odroczonym terminem płatności, nie wywiązując się z obowiązku zapłaty. Przyjęto, że 62-latek wprowadzał swoich kontrahentów w błąd, co do możliwości zrealizowania zobowiązań ze swojej strony. Dało to podstawy do sformułowania wobec niego zarzutów dotyczących oszustwa na szkodę kilkuset dostawców oraz innych podmiotów, które realizowały dostawy innego rodzaju towarów i usług związanych z prowadzoną przez podejrzanego działalnością gospodarczą" - wyjaśnia Krzysztof Kopania.