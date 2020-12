Otwarte Klatki powiadamiają prokuraturę w sprawie protestu Agro Unii

W miniony weekend rolnicy zorganizowali protest w okolicy domu Jarosława Kaczyńskiego, rozrzucając na ulicę m.in. jajka, kapustę, ziemniaki oraz pozostawiając ciało świni. Michał Kołodziejczak, lider AGROunii, tłumaczył podjęte działania chęcią wyrażenia niezadowolenia rolników, którzy w jego opinii nie otrzymali odpowiedniej pomocy od rządu.

Aktywiści Stowarzyszenia Otwarte Klatki wysłali do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, polegającego na pozbawieniu życia tucznika bez wyraźnych ku temu wskazań.

– Ustawa o ochronie zwierząt jasno wskazuje, że zabrania się zabijania zwierząt, z wyjątkiem uboju i uśmiercania zwierząt gospodarskich w celu pozyskania mięsa i skór – mówi Paweł Rawicki, prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki – Nie mamy pewności co do pochodzenia świni użytej w proteście AGROunii. Nie wiemy kto dokonał uboju ani co stało się z jej ciałem po proteście. Nie ma prawa do zabijania zwierząt w celu wyrażenia swojej frustracji – tucznik został użyty jako rekwizyt i to nigdy nie powinno mieć miejsca – dodaje Rawicki.

Otwarte Klatki uwzględniły też w zawiadomieniu możliwość zakłócenia spokoju i wywołania zgorszenia poprzez porzucenie ciała świni na ulicy. Aktywiści podkreślają również, że w dobie walki z ASF pozostawienie martwego tucznika w miejscu, w którym mogło z nim mieć kontakt wiele osób zajmujących się gospodarstwami, w tym hodowlą trzody chlewnej, mogło być naruszeniem przepisów.