- Zdecydowanie łatwiej będzie nam zaakceptować owady w formie ukrytej - w przekąskach czy w proszku, na pewno nie będziemy chcieli oglądać opakowań ze zdjęciami insektów czy insektów na talerzach - mówi nam Marta Glinka, strateg marki, buduje wyróżniające marki w branży spożywczej i gastronomicznej, analizuje trendy.

Owady jadalne - przyszłość spożywki i gastronomii?

Na świecie jest ponad 2000 gatunków owadów jadalnych, które stanowią pożywienie dla milionów ludzi. To cenne źródło białka, tłuszczu czy witamin, a także składnik, którego spożywanie ma pozytywny wpływ na środowisko i klimat.

- Jego popularność rośnie także w Europie, co związane jest z rosnącym zainteresowaniem jedzeniem funkcjonalnym i składnikami superfoods. Jednak jedzenie owadów wywołuje nadal u większości osób z naszego kontynentu niechęć i zmiana tego wymaga czasu i edukacji - mówi Marta Glinka.

W styczniu Komisja Europejska dopuściła kolejne gatunki owadów do sprzedaży w różnych formach. Mimo coraz większego zainteresowania producentów nie są to produkt łatwe do sprzedaży z uwagi na dużą barierę konsumentów przed ich spożywaniem.

- Zdecydowanie łatwiej będzie nam zaakceptować owady w formie ukrytej - w przekąskach czy w proszku, na pewno nie będziemy chcieli oglądać opakowań ze zdjęciami insektów czy insektów na talerzach. Upłynie trochę czasu zanim produkty z owadów pojawią się masowo w daniach restauracyjnych, w formie mączek czy półproduktów, z których będzie można przygotować np. burgery czy pulpety. Moim zdaniem jest to jednak nieuniknione i na pewno prędzej czy później nastąpi - mówi Marta Glinka.

Zdaniem ekspertki czynnikiem decydującym będzie edukacja konsumentów o pozytywnym wpływie owadów na zdrowie, a także na środowisko, które mają dla nich coraz większe znaczenie.

- Ważnym czynnikiem w przyspieszeniu tego procesu mogą być także względy ekonomiczne, gdyż nieustannie, a ostatnio coraz intensywniej ze względu na sytuację na świecie poszukujemy źródła pożywienia o bogatym składzie, a jednocześnie niskim koszcie wytworzenia - dodaje Marta Glinka.

