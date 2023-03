Szeroko pojęta ochrona środowiska, coraz częściej występujące alergie, oraz nietolerancje pokarmowe u psów i kotów inspirują naukowców do szukania alternatyw wobec tradycyjnych karm dla czworonogów. Nowe technologie wdrażane w życie przynoszą nie tylko ulgę pupilom, ale stają się również zasadne gospodarczo i ekonomicznie - przekonuje polska spółka HiProMine.

Nowe nawyki żywieniowe wśród czworonogów to lata ciężkiej, naukowej pracy – zdradza dr Krzysztof Dudek, Koordynator Projektów Badawczo-Rozwojowych w HiProMine, jedynej firmy w Polsce, która pracuje nad hodowlą owadów Hermetia illucensna skalę masową.

Białka zwierzęcego zaczyna brakować. Zapotrzebowanie na owe białko w kontekście karmienia zwierząt stanowi coraz większe wyzwanie.

Naukowcy związani z HiProMine to autorzy najlepszej obecnie pracy na świecie, pokazującej wartość energii metabolicznej tłuszczu z Hermetii Illucens. Wartość energii jest kluczowa w bilansowaniu każdego rodzaju karmy czy paszy, polskim naukowcom udało się dowieść, że tłuszcz z BSF (białko z Hermetia illucens) ma taką wartość energetyczną jak olej sojowy.

- Owady są cennym źródłem m. in. wapnia, fosfroru, cynku, żelaza, selenu, miedzi, magnezu, witaminy B2, kwasu pantotenowego – wyjaśnia Sebastian Gołębiewski. – Wykazują one działanie antybakteryjne i immunostymulujące u czworonogów. Karmy na bazie insektów zawierają bardzo pożywne białko, o wysokim udziale aminokwasów egzogennych. Jego strawność sięga średnio 90%, co jest bardzo wysokim wynikiem. To, co niezwykle istotne, to fakt, iż białko owadzie jest hipoalergiczne, więc mogą spożywać je zwierzęta z nietolerancją pokarmową i alergiami. Ma to znamienny wpływ na układ odpornościowy i nerwowy zwierzaków. Wzmacnia serce i wzrok, a także zapewnia piękny i zdrowy wygląd sierści – dodaje.