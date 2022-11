Pamapol SA poinformował o podpisaniu wstępnej umowy ze spółką Propinquus, której głównym wspólnikiem jest Robert Makłowicz. Na czym będzie polegać współpraca producenta dań gotowych ze znanym kucharzem?

Pamapol rusza z nowym projektem z Robertem Makłowiczem

Pamapol SA poinformował o podpisaniu wstępnej umowy ze spółką Propinquus, której głównym wspólnikiem jest Robert Makłowicz.

Strony podpisały list intencyjny w sprawie zamiaru wypracowania warunków ewentualnej współpracy już 25 lutego 2022 roku. 3 listopada 2022 r. podpisano dokument zawierający wstępne warunki współpracy pomiędzy stronami.

Pamapol i Robert Makłowicz. Na czym będzie polegać współpraca?

Wstępne warunki przewidują utworzenie przez strony spółki joint venture, w której Pamapol będzie posiadał 60% udziałów, a Propinquus 40%. Założono, iż Pamapol wniesie do spółki wkład gotówkowy, a Propinquus wkład niepieniężny.

Ponadto Propinquus doprowadzi do zawarcia umowy o udzielenie spółce licencji wyłącznej, względnie umowy sublicencyjnej wyłącznej udzielonej przez licencjodawcę wyłącznego, lub na spółkę zostaną przeniesione przez Propinquus lub inny wskazany podmiot, prawa i obowiązki z umowy licencyjnej wyłącznej, na korzystanie z wybranego znaku towarowego/znaków towarowych związanych z rodziną Roberta Makłowicza.

Umowa licencyjna ma zostać zawarta na okres 5-ciu lat, z możliwością jej automatycznego przedłużenia na kolejne okresy 7-letnie po spełnieniu w szczególności określonych warunków finansowych przez spółkę.

Pamapol i Makłowicz zbudują zakład?

Planowane jest, iż nowo powołana spółka będzie prowadziła działalność handlową, skupiając się na sprzedaży produktów spożywczych w kilku kategoriach, zarówno oznaczonych znakiem będącym przedmiotem licencji jak i private label.



Warunki wstępne uwzględniają ewentualność podjęcia w przyszłości przez strony decyzji o budowie przez spółkę własnego zakładu produkcyjnego. W przypadku podjęcia takiej decyzji, w zamian za nowe udziały Pamapol będzie zobowiązany do wniesienia do spółki wkładu gotówkowego, a Propinquus przeniesie na spółkę (lub spowoduje, że dokona tego odpowiedni podmiot uprawniony z tytułu ww. znaku towarowego) udział w prawie z rejestracji/prawie ochronnym na ww. znak towarowy (alternatywnie Propinquus obejmie lub spowoduje, że dokona tego odpowiedni podmiot uprawniony z tytułu znaku towarowego, udziały w zamian za wkład pieniężny, jednocześnie przenosząc na podstawie odrębnej umowy udział w prawie ochronnym na znak towarowy na spółkę, a wierzytelności spółki i wnoszącego wkład z tytułu powyższego zostaną wzajemnie potrącone). Proporcje udziałów Stron w kapitale zakładowym pozostaną przy tym niezmienione.

Pamapol i Makłowicz. Co dalej z projektem?

Do czasu wybudowania własnego zakładu produkcyjnego spółka będzie wykorzystywała dotychczasowe zdolności produkcyjne, które posiada Grupa Pamapol, jak również będzie zlecała podprodukcję u innych dostawców.

Decyzja w sprawie budowy zakładu może zostać podjęta w perspektywie kilku lat lub nie podjęta w ogóle.



Wstępne warunki wyrażają jedynie intencję stron do podjęcia w dobrej wierze dalszych rozmów celem opracowania i wynegocjowania dokumentacji transakcyjnej i uzyskania stosownych zgód, niezbędnych do realizacji wspólnego projektu. Nie ustanawiają jakichkolwiek prawnie wiążących zobowiązań do założenia spółki lub przeprowadzenia transakcji, w tym w szczególności nie stanowią oferty ani umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia jakiejkolwiek umowy, a każda ze Stron ma niczym nieograniczone prawo do odmowy zawarcia takiej umowy jeżeli jej ostatecznie wynegocjowane brzmienie nie będzie dla niej satysfakcjonujące.

Spożywcze projekty Roberta Makłowicza

Jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych kucharzy i znawców jedzenia w Polsce Robert Makłowicz od lat angażuje się w sektor spożywczy nie tylko na płaszczyźnie wizerunkowej, ale i biznesowej.

Wiosną 2022 roku Browar Fortuna z Miłosławia uwarzył piwo z Robertem Makłowiczem. Gotowy produkt pod nazwą: Miłosław & Makłowicz pojawił się w kwietniu na sklepowych półkach.

ArcyIPA Miłosław & Makłowicz to lekkie (ok.4,5% alk.), cytrusowe India Pale Ale z kompozycją pięciu odmian chmielu połączonych z nutą soku z chorwackich mandarynek zbieranych wczesną zimą. Lokalne, chorwackie mandarynki pochodzą ze zbiorów z doliny rzeki Neretwy, terenu słynącego z żyznej gleby, na którym uprawia się wyjątkowej jakości cytrusy. Piwo szybko okazało się hitem sprzedażowym.

Robert Makłowicz stworzył także autorskie marki win: Wino Makłowicz i Selekcja Makłowicz. W 2015 roku sprzedał je jednak firmie Jantoń (obecnie JNT Group). Firma Jantoń przejmuje marki Wino Makłowicz i Selekcja Makłowicz

