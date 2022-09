Zarząd Pamapol SA poinformował, że 30 września 2022 r. wpłynęło do spółki oświadczenie Małgorzaty Bednarek o rezygnacji z tym dniem z pełnienia funkcji członka zarządu spółki.

Pamapol. Małgorzata Bednarek odchodzi z zarządu. fot. za YouTube

Pamapol. Małgorzata Bednarek odchodzi z zarządu

Zarząd Pamapol SA poinformował, że 30 września 2022 r. wpłynęło do spółki oświadczenie Małgorzaty Bednarek o rezygnacji z tym dniem z pełnienia funkcji członka zarządu spółki.

Jako powód rezygnacji Małgorzata Bednarek podała przyczyny osobiste uniemożliwiające jej dalsze, skuteczne sprawowanie wyżej wymienionej funkcji.

Jednocześnie Pamapol informuje, że Małgorzata Bednarek pozostanie nadal w strukturze organizacyjnej spółki.

Kim jest Małgorzata Bednarek z Pamapolu?

Małgorzata Bednarek posiada wykształcenie wyższe (magister inżynier), jest absolwentką Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej (kierunek: Biotechnologia, specjalizacja: Technologia Witamin i Koncentratów Spożywczych).

Doświadczenie zawodowe Pani Małgorzaty Bednarek związane jest z firmą Pamapol S.A.:

od kwietnia 2019 - obecnie - jako Członek Zarządu (do września 2022) - Dyrektor Łańcucha Dostaw

od września 2018 do marca 2019 - jako Członek Zarządu - Dyrektor Zakładu

od kwietnia 2018 do września 2018 - Dyrektor Zakładu

od stycznia 2015 do kwietnia 2018 - jako Dyrektor ds. Produkcji

od maja 2013 do grudnia 2014 - jako Główny Technolog

od stycznia 2008 do kwietnia 2013 -jako Technolog

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl