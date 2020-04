Pamapol ponownie wspiera szpitale w walce z koronawirusem

W związku z panującą epidemią koronawirusa, personel medyczny zmaga się z wieloma trudnościami, dlatego Pamapol S.A. po raz kolejny postanowiła je wspomóc. W województwie śląskim spółka zdecydowała się na współpracę w tym zakresie z klubem sportowym GKS Jastrzębie, który na co dzień angażuje się w pomoc szpitalom w tym regionie i doskonale zna ich potrzeby.

- Codzienna praca personelu medycznego wymaga wsparcia nie tylko w zakresie specjalistycznego sprzętu i podstawowych artykułów ochrony, ale także wartościowych posiłków. Dlatego przy wsparciu klubu GKS Jastrzębie, wyszliśmy naprzeciw tym potrzebom, zaopatrując placówki w województwie śląskim. Jesteśmy pewni, że przekazane produkty wspomogą personel medyczny w sytuacji ogromnego zaangażowania i braku czasu. – powiedział Bartosz Półgrabia, Wiceprezes Zarządu Pamapol S.A., Dyrektor Generalny zakładu produkcyjnego w Ruścu.

Przekazane produkty to m.in. dania mięsne od Spichlerza Rusieckiego oraz wegetariańskie zupy krem, sosy i owsianki Healthy Mind, nowej marki należącej do spółki Pamapol. Posiłki te mogą być przygotowane przy niewielkim nakładzie czasu - są łatwe do szybkiego podgrzania, a niektóre

z nich możliwe do spożycia na zimno, co jest niezwykle istotne dla personelu medycznego ratującego ludzkie życie.

Przedsięwzięcie zostało bardzo pozytywnie odebrane przez placówki medyczne. Produkty dostarczone zostały w dniu 16 kwietnia b.r. do 4 szpitali:

- Szpital Rejonowy im. Józefa Rostka przy ul. Gamowskiej w Raciborzu

- Szpital Śląski przy ul. Bielskiej w Cieszynie

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 przy alei Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Energetyków w Rybniku

Wsparcie śląskich szpitali to już druga inicjatywa Pamapolu w ramach pomocy służbie zdrowia w walce z koronawirusem. Na początku kwietnia spółka przekazała siedmiu szpitalom w województwie łódzkim 28 tys. gotowych do spożycia produktów swoich dwóch marek – Healthy Mind oraz Spichlerz Rusiecki.