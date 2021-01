Pamapol szykuje wejście smoka

Jak już informowaliśmy, w połowie stycznia na rynku zadebiutowała nowa marka Pamapolu: Goong. W asortymencie brandu znajdą się popularne produkty kuchni azjatyckiej, m.in. makarony ryżowe, sosy czy zupy instant.

Nowe otwarcie

Jak mówi Bartosz Półgrabia, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Pamapol SA, spółka chce się rozwijać i myśli o wchodzeniu w nowe kategorie.

- Jesteśmy liderem kategorii konserw mięsnych premium w słoju i jednym z liderów kategorii sterylizowanych dań gotowych. Jednak nawet tradycyjne dania gotowe czy konserwy nie są już takie same jak kiedyś. Wzrost świadomości konsumenckiej spowodował proces czyszczenia etykiet. Składy są coraz bardziej naturalne, bez konserwantów, sztucznych barwników i dodatków. Mimo czystszego składu, produkty te nie kojarzą się jako nowoczesne i skierowane dla młodego konsumenta. Dania gotowe czy konserwy na pewno nie znikną z rynku, ale chcąc walczyć o młodego konsumenta, trzeba poszukać czegoś innego, nowego - dodał.

Półgrabia przyznaje, że pandemia wymusiła na Pamapolu przyspieszenie pewnych decyzji biznesowych.

- Wchodząc w 2020 rok nie byliśmy w stanie przewidzieć tego, co się stanie. Był to trudny rok dla całej organizacji, pełen wyzwań, które wpłynęły na nas w ten sposób, że pewnie działania przyspieszyliśmy. Stąd m.in. decyzja o wprowadzeniu brandu azjatyckiego. Pracujemy nad kolejnymi nowymi kategoriami, które będą adresowane do zmieniającego się konsumenta. Myślimy o produktach w trendzie wegańskim, bezmięsnym - dodał.

Wiceprezes Pamapolu wskazał, że debiut marki Goong to dla Pamapolu kolejny etap ewolucji.

- Wchodzimy w nowe kategorie: przypraw, dodatków do potraw, sosów, świat kreacji i eksperymentowania. Chcemy żeby nasza oferta była atrakcyjna dla coraz szerszego grona odbiorców. Chcemy zainteresować młodszego, bardziej nowoczesnego klienta, do którego do tej pory nie docieraliśmy - dodał.

Azjatycki smak z Polski

Ryszard Szatkowski, wiceprezes zarządu i dyrektor komercyjny Pamapol SA wskazuje, że pomysł na nową linię produktów orientalnych pojawił się na początku 2020 r. wraz z jego przyjściem do firmy.

