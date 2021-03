Pamapol wchodzi w trend wegański

Pamapol SA nie próżnuje w 2021 roku. W styczniu premierę miał nowy orientalny brand spółki - Goong. Zaledwie dwa miesiące później na rynek wchodzi kolejna nowa linia produktów - Sorella.

Jak mówi w rozmowie z portalspozywczy.pl Agnieszka Szataniak, projekt manager Sorelli, Pamapol zauważa, że produkty z kategorii "kuchnie świata" cieszą się dużą popularnością.

- Społeczeństwo jest coraz bardziej otwarte na nowości, poznawanie nowych krajów i kultur. Jeden z globalnych trendów, jakie obserwujemy i chcemy na nim budować markę Sorella, to konsumencka fascynacja kuchniami świata i poszukiwanie oryginalnych smaków - dodaje.

Spośród kuchni świata Polacy wciąż najchętniej sięgają po dania rodem z Włoch. Rośnie jednak zainteresowanie kuchnią grecką, meksykańską i azjatycką. Sorellą Pamapol chce odpowiedzieć także na dwa inne trendy: weganizm i wegetarianizm.

- Wśród młodego pokolenia są one jest zdecydowanie wyraźniejsze niż w pozostałych grupach wiekowych. Pewne dane mówią, że już co piąta osoba w naszym kraju przekonuje się do spożycia produktów wegetariańskich, a wszystko wskazuje na to, że ten trend będzie rósł w siłę - dodaje Szataniak.

Skąd pomysł na markę Sorella?

- Bohaterkami marki Sorella są dwie siostry - Agnieszka i Natalia. Jedna z nich jest wegetarianką, która często sięga po potrawy wegańskie, a druga wybiera dania mięsne. Inspiracje do tworzenia dań czerpią ze swoich rodzinnych podróży. To one komponują smaki, które znajdują się w produktach Sorella. Z języka włoskiego sorella to właśnie siostra - wyjaśnia Szataniak.

Pamapol Sorella - Jakie to produkty?

Dyrektor marketingu Pamapol SA największe nadzieje wiąże z pastami warzywnymi.

- Bardzo na nie liczymy. Ich spożycie rośnie w tempie dwucyfrowym rok do roku. Mamy pewną ciekawostkę w tej ofercie, czyli słodkie chocopasty z malinami, wiśniami i skórką pomarańczy. Właśnie tymi produktami chcemy zaskoczyć klienta. Są naprawdę bardzo smaczne - produkujemy je na bazie ciecierzycy, zdrowego kakao i naturalnych owoców. Jest to zdrowsza alternatywa kremu czekoladowego - dodaje.

