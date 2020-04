Pamapol wspiera służbę zdrowia w województwie łódzkim

Oryginalny Sok: Od połowy marca dostęp do środków ochrony jest ograniczony a ceny wzrosły

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i podjętymi w kraju działaniami, placówki medyczne oraz ich personel są narażone na dodatkowe trudności, dlatego Pamapol S.A. podjęła decyzję o wsparciu lokalnej społeczności i zaangażowała się w pomoc służbom medycznym.

- Z naszych rozmów ze szpitalami w regionie łódzkim wynika, że personel pracujący na pierwszej linii frontu w walce z epidemią potrzebuje wsparcia w wielu obszarach. Codziennie zwiększa się liczba zarażeń koronawirusem. Pracownicy służby zdrowia obok specjalistycznego sprzętu i odzieży ochronnej, potrzebują wartościowych posiłków. Dlatego zaangażowaliśmy się w pomoc, zaopatrując placówki działające w województwie łódzkim w nasze produkty. Wierzymy, że doskonale sprawdzą się w sytuacji, gdy biały personel działa w ciągłym pośpiechu i pod ogromną presją czasu. Przekazując posiłki, wyrażamy wdzięczność wobec tych, którzy w tak trudnych i wymagających okolicznościach walczą o nasze zdrowie i życie. – powiedział Bartosz Półgrabia, Wiceprezes Zarządu Pamapol S.A., Dyrektor Generalny zakładu produkcyjnego w Ruścu.

Biorąc pod uwagę zaangażowanie i obciążenie pracowników służby zdrowia, producent wybrał produkty, które są łatwe do szybkiego podgrzania, a niektóre z nich, w razie braku czasu, do spożycia na zimno. Wśród nich znajdują się m.in. dania mięsne od Spichlerza Rusieckiego oraz wegetariańskie zupy krem, sosy i owsianki Healthy Mind, nowej marki należącej do spółki Pamapol.

Inicjatywa producenta spotkała się z dużym zainteresowaniem potrzebujących placówek medycznych. Produkty dostarczone zostały w dniach 1-2 kwietnia b.r. Pamapol przekazał je do 7 szpitali: SPZOZ przy ul. Szpitalnej w Wieluniu, Fundacji Serce dla Serc Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Kliniki i Oddziału Szpitala przy ulicy Pomorskiej i Czechosłowackiej oraz Szpitala dziecięcego przy ul. Spornej, Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Jednoimiennego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Parzęczewskiej w Zgierzu i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego przy ul. Kniaziewicza w Łodzi