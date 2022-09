Pamapol z nowym dyrektorem operacyjnym

Data: 06-09-2022, 09:42

Zarząd Pamapol SA poinformował, że 5 września 2022 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu z tym dniem do zarządu spółki Łukasza Marka Woźnego i powierzeniu mu sprawowania funkcji członka zarządu, dyrektora operacyjnego.

Łukasz Woźny został nowym członkiem zarządu i dyrektorem operacyjnym Pamapolu. fot. za LinkedIn

Kim jest Łukasz Woźny, nowy dyrektor operacyjny Pamapolu?

Łukasz Woźny jest absolwentem Politechniki Opolskiej Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (magister inżynier, 2001-2006). Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, kierunek Zarządzanie Produkcją (2010-2011), a także studia Franklin University MBA w Wyższej Szkole Bakowej we Wrocławiu (2016). Był uczestnikiem programu First Time Manager" Harvard Business Review (2011-2012) i szeregu szkoleń w zakresie zarządzania, planowania jakości produktu itp.

Łukasz Woźny, Pamapol. Przebieg kariery:

Doświadczenie zawodowe Pana Łukasza Woźnego:

2020-2022: Hilton Foods (sektor FMCG) - General Manager,

2018-2020: Tecsolum Industrial Brushes Spółka z o.o. (sektor produkcyjny) - Dyrektor Zakładu,

2014-2018: Tarczyński S.A. - Dyrektor Operacyjny, od 2016: Pełnomocnik Zarządu ds. Produkcji

2012-2014: HBC Consulting Sp. z o.o. - Lean Manufacturing Dyrektor,

2012-2013: Druk Markuszewscy Sp. z o.o. - Menedżer Produkcji,

2008-2012: Whirlpool Polska S.A. - Lean Manufacturing Koordynator,

2007-2008: Autoliv Poland Safety Systems Sp. z o.o. - Inżynier procesu w dziale TTC, rozwoju i wdrażania nowych projektów,

2006-2007: LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. - Inżynier Procesu.