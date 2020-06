Pamapol: Zarząd zmienia zdanie w sprawie wycofania spółki z GPW

W ocenie Zarządu Pamapolu w ciągu ostatnich miesięcy nastąpiła istotna zmiana w zakresie perspektyw rozwojowych spółki oraz całej grupy kapitałowej:

Pojawiły się korzystne zmiany w strukturze sprzedaży spółki, w szczególności wzrost eksportu. Konieczna jest kontynuacja przyjętych planów inwestycji odtworzeniowo-efektywnościowych, warunkujących odzyskanie rentowności i obsługę otwierających się rynków na produkty spółki. Występuje zwiększone zapotrzebowanie na środki finansowe spółek zależnych - MitMar oraz WZPOW Kwidzyn - na finansowanie kapitału obrotowego oraz inwestycji, wynikających z pozytywnych efektów realizacji działań restrukturyzacyjnych, a jednocześnie ma miejsce znaczące zmniejszenie dostępności finansowania bankowego, wynikające zarówno z niezadowalających wyników finansowych Spółki w 2019 roku, jak i z obecnych zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego w Polsce w okresie epidemii koronawirusa - czytamy w komunikacie.

W ocenie zarządu przyjęty federacyjny model funkcjonowania Grupy Pamapol przynosi zadowalające efekty, na razie widoczne w postaci wysokiej dynamiki wzrostu EBITDA w spółkach MitMar oraz WZPOW Kwidzyn. Jednocześnie sytuacja finansowa tych spółek, będąca skutkiem kumulacji kilkuletniego okresu słabszych wyników finansowych, nie pozwala na samodzielność finansową i wymaga odbudowy ich bazy kapitałowej.



Zdaniem zarządu Pamapolu, w sytuacji ograniczonych możliwości finansowania bankowego i przy jednoczesnych wiarygodnych prognozach wzrostów potrzeb rozwojowych spółek Grupy, niezbędne jest poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania. W tym kontekście obecność Spółki na rynku regulowanym daje znacząco więcej możliwości i zwiększa szanse na pozyskanie środków finansowych, ponieważ zwiększa wiarygodność Spółki w oczach zewnętrznych dostawców finansowania, znacząco zwiększa możliwość pozyskania środków w postaci finansowania podporządkowanego (quasi-kapitału: obligacje/ pożyczki zamienne na akcje), z uwagi na oferowanie tym inwestorom relatywnie bezpiecznej i płynnej ścieżki wyjścia z inwestycji, umożliwia pozyskanie dodatkowego kapitału w przyszłości, w sytuacji poprawy klimatu inwestycyjnego na rynku kapitałowym.



W przypadku podjęcia przez ZWZ uchwały uchylającej Uchwałę Delistingową Zarząd Spółki wycofa złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu, a postępowanie sądowe o stwierdzenie nieważności Uchwały Delistingowej, ewentualnie o jej uchylenie, które toczy się obecnie przed Sądem Okręgowym w Łodzi, stanie się bezprzedmiotowe. Zakończy to przedłużający się stan niepewności co do statusu Spółki i tym samym wzmocni jej pozycję w relacjach zarówno biznesowych jak i z instytucjami finansowymi.



Podsumowując, Zarząd Spółki widzi korzystne perspektywy dla Grupy Pamapol i chce kontynuować jej rozwój także w oparciu o rynek publiczny. Stąd podjęcie decyzji wskazanej na wstępie niniejszego raportu bieżącego i zamiar poddania projektu uchwały uchylającej Uchwałę Delistingową pod rozwagę Akcjonariuszy Spółki na jej najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

