Pamapol zwiększa moce w związku z sytuacją w Ukrainie

Popyt na konserwy i dania gotowe o długim terminie przydatności do spożycia utrzyma się zdecydowanie dłużej niż miało to miejsce na początku pandemii - mówi nam Ryszard Szatkowski, członek zarządu i dyrektor komercyjny Pamapol SA.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 15-03-2022, 10:48

Ryszard Szatkowski, członek zarządu i dyrektor komercyjny Pamapol SA wskazuje, że firma odnotowuje zwiększony popyt na dania gotowe i konserwy. fot. mat. pras.

Rośnie popyt na konserwy Pamapolu

Ryszard Szatkowski, członek zarządu i dyrektor komercyjny Pamapol SA w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl przyznaje, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni sytuacja na Ukrainie spowodowała znaczny wzrost zainteresowania szczególnie na konserwy, ale również dania gotowe z długim terminem przydatności do spożycia.

- W obliczu takiej tragedii żywność łatwa i szybka w przygotowaniu jest bardzo pożądana, przede wszystkim ta nie wymagająca chłodniczych warunków przechowywania, a zarazem wygodna w transporcie i łatwa w przygotowaniu. Mamy świadomość, że w pomoc Ukrainie i jej obywatelom w tak trudnej sytuacji włączyło się bardzo wielu naszych konsumentów i znajduje to odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu w nasze produkty - dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Sieci zwiększają zamówienia na produkty Pamapolu

Szatkowski wskazuje, że Pamapol spodziewał się zwiększonych zamówień ze strony sieci na wymienione wyżej kategorie produktów.

- Mamy świadomość, ile znaczą dziś supermarkety i dyskonty w decyzjach zakupowych konsumentów, dlatego spodziewaliśmy się zwiększonego poziomu zamówień od naszych kluczowych klientów. Tak właśnie się stało, zapotrzebowanie na nasze produkty z dnia na dzień znacznie wzrosło - dodaje.

Pamapol zwiększa moce produkcyjne

W związku z obecną sytuacją Pamapol zwiększył moce produkcyjne.

- Pamapol reaguje bardzo dynamicznie na zmieniające się potrzeby rynku. I tym razem maksymalnie zwiększyliśmy moce produkcyjne, by pomóc w obecnej sytuacji kryzysowej i dostarczyć na rynek możliwie największe ilości produktów spożywczych, będących podstawą pomocy niesionej ukraińskim obywatelom - mówi Szatkowski.

Jak długo utrzyma się zwiększony popyt na konserwy i dania gotowe?

Dyrektor komercyjny Pamapolu ocenia, że popyt na konserwy i dania gotowe o długim terminie przydatności do spożycia utrzyma się zdecydowanie dłużej niż miało to miejsce na początku pandemii.

- Wówczas dokonywaliśmy zakupu irracjonalnych ilości produktów spożywczych i nie tylko, chcąc zabezpieczyć swoje rodziny w prowiant i inne produkty pierwszej potrzeby, nie mając wówczas oczywiście wiedzy co będzie jutro. Wszyscy wierzymy, że wojna na Ukrainie niebawem się skończy, natomiast jej skutki będą długofalowe. Przyjęliśmy i przyjmujemy do kraju wielu uchodźców z Ukrainy i już doskonale wiemy, że pozostaną z nami na dłużej, ponieważ stracili wszystko, co mieli. Odbudowanie dorobku całego życia to bardzo trudny proces wymagający czasu i wsparcia z naszej strony. Wiemy, że nasze produkty mogą pomóc w obecnej sytuacji kryzysowej i dokładamy wszelkich starań, by sprostać obecnemu zapotrzebowaniu rynku. Wszyscy solidaryzujemy się z Ukrainą w tym trudnym dla niej czasie - podsumował Szatkowski.